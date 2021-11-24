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Taksim Cumhuriyet Anıtı'na Öğretmenler Günü kapsamında çelenk bırakıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.


Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma töreni düzenlendi. Tören öğretmen ve öğrencilerin İstiklal Marşı okuması ve saygı duruşunda bulunmasıyla başladı. Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Tören İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunun aile fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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