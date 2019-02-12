Taksim Meydanı'nda kurulan tanzim satış noktasına vatandaşlardan ilgi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda açılan tanzim satış noktası vatandaşların ilgi odağı oldu.

Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla hayata geçirilen tanzim satış noktalarından biride Taksim Meydanı'nda yerini aldı. Sebze ve meyvelerin üreticiden aracı olmaksızın tüketiciye ulaşmasını amaçlayan tanzim satış noktalarına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Taksim Meydanı'nda kurulan tanzim satış noktasına gelen vatandaşlar alışverişlerini yaparak evlerinin yolunu tuttu. Fiyatlardan son derece memnun olduğunu dile getiren vatandaşlar uygulamayı son derece yerinde bulduğunu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan tanzim satış noktalarının 34 ilçede 50 ayrı noktada satışlarını sürdüreceği öğrenildi.