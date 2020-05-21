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Tartıştığı babası tarafından vurulan genç hayatını kaybetti

Ataşehir’de bir şahıs, tartıştığı oğlunu silahla vurarak ağır yaraladı.

Ataşehir'de bir şahıs, tartıştığı oğlunu silahla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.


Ataşehir Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşanan olayda, iddiaya göre bir parkta bulunan Salih K. ile 30 yaşındaki oğlu Umut K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında silahına davranan Salih K., çardakta oturdukları sırada karşısında oturan oğlunu vurdu. Şahıs, polis ekipleri gelene kadar vurduğu oğlunun başında bekledi. Salih K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralanan oğlu Umut K.'nin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı parkta incelemelerde bulundu.


Olay yerinin karşısında esnaflık yapan bir vatandaş, “Burada arkadaşlarla muhabbet ederken silah sesi duyduk. Çocuklar mantar tabancası patlatıyor zannettik. Arkamı döner dönmez ihtiyar bir amca gördüm. Elindeki silahı yere attı. Kaçmadı, başında bekledi. Telefonla konuştu. Birkaç dakika sonra ambulans, polis geldi. Sonra baba oğul olduklarını öğrendik. Olay birdenbire oldu” dedi.

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