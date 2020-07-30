İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatilciler arife günü yollara düştü

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların yollara düşmesiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu.

Büyükçekmece-Edirne istikametinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.


Kurban Bayramı arifesinde İstanbullar tatillerini geçirecekleri yerlere doğru yola çıktı. Dün gece başlayan trafik yoğunluğu bugün de devam etti. E-5 Büyükçekmece-Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yeni tip korona virüs yüzünden otobüs veya uçakları tercih etmeyen vatandaşların kendi arabalarıyla trafiğe çıktıkları görüldü. Şehrin çıkış noktalarında zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, ilerleyen saatlerde trafiğin artarak devam etmesi bekleniyor. İstanbul çıkışında oluşan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.