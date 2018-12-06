‘Teamplantoloji III' sempozyumu İstanbul'da düzenledi

Global Diş Hekimliği Derneği'nin düzenlediği ‘'Teamplantoloji III'' sempozyumu, İstanbul'da bir hotelde Türkiye'den, Almanya'dan, Hindistan'dan ve Azerbaycan'dan gelen 420 akademisyen ve serbest diş hekiminin katılımı ile gerçekleşti.

Global Diş Hekimliği Derneği Başkanı Dt. Zafer Kazak ve İdealdent CEOsu Hülya Kazak'ın açılış konuşması ile başlayan ‘Teamplantoloji III' sempozyumu sonrası gala düzenlendi.

Gala ile Dünya markası olan ‘Bredent' implantlarının Türkiye temsilcisi olan İdealdent firması, 15. kuruluş yılını kutladı.

Gecede dünyaca ünlü elektro keman sanatçısı Giselle Tavilson keman şovu ile yoğun ilgi toplarken Grek sanatçı Yorgo ve oryantal Didem de geceye katılan 420 diş hekimine unutulmaz anlar yaşattı.