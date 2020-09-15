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Tem bağlantı yolunda ilginç kaza kamerada

Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda şerit değiştiren sürücülerin neden olduğu zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kamyonet ve otomobil şerit değiştirmeye çalışırken arkada gelen araç ikisinin arasına giriyor. Kazada savrulan araçlardan biri bariyerlere çarparak durabiliyor.


Edinilen bilgilere göre olay 1 Ağustos cumartesi günü Bayrampaşa TEM Bağlantı yolunda yaşandı. Trafikte seyir halindeki otomobil en sağdan orta şeride, kamyonet ise en soldan orta şeride geçmeye çalıştı. Bu sırada arkadan hızla gelen başka bir otomobil iki aracın arasına girdi. Yaşanan zincirleme kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobillerden biri bariyerlere çarparak durabildi. Bir kamyonet ve bir minibüs de kazaya karışmaktan son anda kurtuldu.

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