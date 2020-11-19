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Temizlik işçisi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan bir kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan bir kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.


Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 53 yaşındaki, evli ve 5 çocuk sahibi olan Musa Kazan, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Musa Kazan'ın vefat haberi Eyüpsultan Belediyesi ailesini acıya boğdu. Kazan'ın 14 yıldır temizlik işleri müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi.


Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mesai arkadaşları tarafından çok sevilen Kazan, işini severek yapıyordu. O da diğer tüm temizlik işleri müdürlüğü çalışanları gibi, gece gündüz demeden, yılmadan, usanmadan Eyüpsultan'ın temizliği, Eyüpsultanlıların sağlığı için hizmet veriyordu. Çalışma şartları ne kadar zor olsa da 'Eyüpsultan'a Hizmeti Seviyorum' prensibiyle hizmet üreterek Eyüpsultan'ın hizmetkarı olma gururunu yaşıyordu. Çalışma arkadaşımız Musa Kazan'a Allah'tan rahmet, tüm ailesine, Eyüpsultan Belediyesi ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

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