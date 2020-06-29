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Temmuz ayında İstanbul Havalimanı otoparkları yüzde 50 daha ucuz olacak

Temmuz ayında İstanbul Havalimanı’nda otopark ücretleri yüzde 50 indirimli olacak.

Temmuz ayında İstanbul Havalimanı'nda otopark ücretleri yüzde 50 indirimli olacak.


Temmuz ayında İstanbul Havalimanı'nda otopark ücretleri yüzde 50 indirimli olacak. İstanbul Havalimanı'nda bulunan otoparklardaki indirimi İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, sosyal medya hesabından duyurdu.


İGA'nın resmi Twitter hesabından havalimanı otoparklarındaki ücretlere yönelik yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz Temmuz ayında yüzde 50 indirimli" ifadelerine yer verildi.

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