TFF 3. Lig: Halide Edip Adıvar: 0 - Nevşehir Belediyespor: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup 7. hafta müsabakasında Halide Edip Adıvar, sahasında Nevşehir Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Maltepe Hasan Polat
Hakemler: Eren Gökmen, Mert Türk, Sinan Günaydın
Halide Edip Adıvar: Evren Özyiğit, Fatih Cin, Hakan Akbaş, Furkan Mehmet Tuncer, Erman Taşkın, Yener Demirci, Gökhan Korkmaz (Uğur Işıkal dk. 46), Dursun Türk (Furkan Ulus dk. 90 ?), Hüseyin Afkan, Gökhan Berkay Yıldız (Muhammet Raşit Şahingöz dk. 79 ?) Fevzi Can Bozkuş
Nevşehir Belediyespor: Murat Demir, Onur Ural, Muhammed Ali Kurt, Okan Duran, Tolgahan Çiçek, Tugay Yıldırım (Raif Uzuner dk. 69), Alper Yener (Emre Fırtına dk. 46), Oktay Gümüş, Muhammed Emin Balcılar, Youssef Yeşilmen (Emre Gemici dk. 86 ?), Ergun Cengiz
Gol: Tugay Yıldırım (dk. 7) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Evren Özyiğit, Erman Taşkın, Yener Demirci, Gökhan Korkmaz (Halide Edip Adıvar), Murat Demir, Muhammed Ali Kurt, Oktay Gümüş, Yunus Can Bozkır, Emre Fırtına (Nevşehir Belediyespor)