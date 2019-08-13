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TFF ve Fenerbahçe'den Süleyman Seba için anma

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın vefatının beşinci yılı dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe, anma mesajları yayınladı.

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının beşinci yılı dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe, anma mesajları yayınladı.


Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe, Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın ölümünün yıl dönümünde anma mesajları paylaştı.



TFF


"Futbolun diğer renklerine saygısı, yeşil sahada meslektaşlarına karşı efendiliği, yöneticiliği döneminde centilmenliği, hayatı boyunca futbolun saygınlığı konusunda hep iyi örnek olan, 2014-2015 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz Türk futbolunda sembol ismi Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı aramızdan ayrılışının beşinci yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz."



Fenerbahçe


"Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 5. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz."

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