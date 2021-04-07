İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THY Euroleague'de normal sezon sona eriyor

THY Euroleague’de son hafta heyecanı yaşanacak.

THY Euroleague'de son hafta heyecanı yaşanacak. Hafta CSKA Moskova ile Asvel Lyon-Villeurbanne takımları arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.


THY Euroleague'de 34. ve son hafta heyecanı yarın ve 9 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerin sona ermesinin ardından ilk 8 arasında yer alacak takımlar ve eşleşmeler de belli olacak. Fenerbahçe Beko evinde İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Anadolu Efes de İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile oynayacak. Hafta ve normal sezon Barcelona - Bayern Münih maçı ile sona erecek. Anadolu Efes ile Fenerbahçe daha önce play-off oynamayı garantilemişti. 2020-2021 Euroleague Final-Four organizasyonu 28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek.


THY Euroleague'de son hafta programı şöyle:



Yarın


20.00 CSKA Moskova - Asvel Lyon-Villeurbanne


20.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos


20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid


21.00 ALBA Berlin - Kızılyıldız


22.00 Valencia Basket - Baskonia Vitoria Gasteiz



9 Nisan Cuma


20.00 Zenit Saint Petersburg - Maccabi Tel Aviv


21.00 Olympiakos - Khimki Moskova


21.45 Olimpia Milano - Anadolu Efes


22.00 FC Barcelona - Bayern Münih

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.