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THY'den Hisar Turizm'e ödül

Türk Hava Yolları, en çok hac ve umre yolcusu taşıyan Hisar Turizme ödül verdi.

THY ile en çok Hac ve Umre yolcusu taşıyan İstanbul Hisar Turizm, 5. Kez birincilik ödülüne layık görülürken İstanbul Hisar Turizm yetkililerine ödülü, THY Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe takdim etti.


THY tarafından düzenlenen "Hac&Umre Değerlendirme ve Ödül Toplantısı"nda "Liderlik Ödülü" heyecanı yaşandı. Hac ve Umre acentelerinin yer aldığı toplantıya THY Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe, Orta Avrupa Başkan Yard. Veysel Serdar, Ortadoğu&Kıbrıs ve diğer THY yetkilileri katıldı.


Toplantıda, Hac ve Umre konusunda en fazla yolcu taşıyan özel turizm acentelerine ödülleri takdim edildi. Son 4 yıldır THY ile en çok Hac ve Umre yolcusu taşıyan İstanbul Hisar Turizm, 5. Kez birincilik ödülüne layık görüldü. İstanbul Hisar Turizm yetkililerine ödülü, THY Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe takdim etti.


Hisar Turizm & Sigorta Şirketler Grup Başkanı Muhsin Varol, “THY ile 5. Yılda da en çok Hacı ve Umreci taşımamız, başarımızın tesadüfi ve geçici olmadığını ispatlamıştır. 200'ün üzerinde çalışanı olan şirketimiz, tüm sezon daha kaliteli hizmet verme anlayışıyla gayret etmektedir. Bu takım çalışması, sürdürülebilir başarıyı beraberinde getirmiştir. Faaliyetimizde en önemli partnerimiz olan dünya markası THY'nın kaliteli hizmet anlayışına çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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