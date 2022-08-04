Türk firmadan İtalya atağı

Türkiye'nin deri mamülleri konusundaki firmalarından Desa, İtalya'nın üst segmente hitap eden tüm deri markalarının kümelendiği Toscana bölgesinde üretim tesisi kurulması için sözleşme imzaladı.

Türkiye'nin deri mamülleri konusundaki firmalarından Desa, lüks segmente hitap eden dünya markaları ile olan ilişkisini geliştirmeyi sürdürüyor. Ünlü firma bu çerçevede İtalya'nın üst segmente hitap eden tüm deri markalarının kümelendiği Toscana bölgesinde üretim tesisi kurulması için gerekli anlaşmaları imzaladı.

Ünlü firma yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanda yerleşik bulunan tesiste, sürdürülebilirlik vizyonu ile uyumlu bir şekilde, daha önce deri sektöründe hiç çalışmamış gençleri eğitmeyi ve bu eğitim sonrasında düzenleyeceği sınavı geçenleri istihdam etmeyi planlıyor.

Desa'nın CEO'su Burak Çelet, “50 yıllık bir emeğin ürünü olan Desa markasını ve üretim yeteneğini İtalya'ya da taşıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bu tesisimizde gençlere ve özellikle kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaparak, daha önce Düzce'de kurduğumuz tesisimizde de olduğu gibi deri sektöründe hiç çalışmamış gençleri yetiştireceğiz” dedi.

Yılsonuna kadar 50 kişilik bir istihdama ulaşması planlanan tesisin eksiklerinin tamamlanması için tüm ekibin seferber olduğunu belirten Çelet, önümüzdeki günlerde İtalya'da sektörün önemli isimlerinden biriyle yeni tesisin yönetimi için anlaşma sağlamayı umduğunu ve bu yeni tesisin hem kendi markalarına hem de Türk deri sektörü için hayırlı olmasını dilediğini ekledi.