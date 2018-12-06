Türk hekim Harvard'ta tecrübelerini paylaştı

Dr. Türker Kılıç 3. kez konuk öğretim üyesi olarak katıldığı Harvard Üniversitesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Konferansı'nda “AVM Biyolojisinde ve Tedavisinde 20 Yıllık Tecrübe” konulu konferansta tecrübelerini paylaştı.

Harvard Üniversitesi'nde dünyanın önde gelen bilim insanlarının katıldığı Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Konferansı'nda konuşan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç, damar hastalıkları alanındaki araştırmalarını ve beyin cerrahisi tecrübelerini tıp dünyasına aktardı.

“3 bin 585 hastanın, kliniğimizde beyin ve damar hastalıklarıyla ilgili tedavisi yapıldı”

1997 - 2000 yıllarında Harvard Üniversitesi'nde üst ihtisasını beyin kanserleri ve vasküler malformasyonlar (beyin damar hastalıkları) konusunda tamamlayan ve bu konulardaki araştırmalarını devam ettiren Prof. Dr. Türker Kılıç, 3. kez özel olarak davet edildiği konferansta önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak damar hastalıkları konusunda ki çalışmalarına değinen Prof. Dr. Türker Kılıç, “Beyin ve damar hastalıklarıyla ilişkili yaklaşık 3 bin 585 hasta, kliniğimizde tedavi edildi. Bu hastaların bin 634'ü Beyin Damar Yumağı (AVM) ve bin 98'i halk arasında 'baloncuk' olarak bilinen beyin anevrizması bulunan hastalardan oluşuyordu. Biz aynı zamanda cerrahi ve beyin tümörlerinin tedavisinde çığır açan bir cihaz olan ‘Gamma Knife' tedavilerini de yürütmekteyiz. Tümörlerle ilişkili yürütülen klinik çalışmalarında da yaklaşık 23 bin'den fazla hasta cerrahi ya da gamma knife yöntemleriyle tedavi edildiler” dedi.

Bugüne kadar yönettiği araştırma gruplarının toplam 18 ayrı bilimsel indeksli dergiye (SCI) girerek yayın ürettiğini söyleyen, araştırmalarının 2000 yılında yayınlandığını hatırlatarak Prof. Dr. Türker Kılıç, “ABD'de tıbbi araştırmalara kaynak aktaran en büyük kuruluş (NIH) onayı ile başlayan klinik araştırmalarının sonunda, üzerinde çalıştığım molekül sonrasında bir ilaç haline geldi. Bu ilaç günümüzde bazı beyin kanserlerinin tedavisinde kullanılıyor” ifadelerini kullandı. Kılıç ayrıca, ilacın sadece beyin tümörü olan hastalarda değil; aynı zamanda lösemi hastalarında da kullanıldığını dile getirdi.

Beyin Damar Yumağı (AVM) Arteriovenöz malformasyon ile ilgili geçen 20 yıllık araştırma sürecinde elde ettiği ve kliniğe uyarlanabilen çalışmalarını Harvard Üniversitesi'ndeki konuşmasıyla bilim insanları ile paylaşan Prof. Dr. Türker Kılıç, böylelikle dünyanın en seçkin üniversitelerinden biri olan Harvard'taki konferansa üçüncü kez katılmış oldu. İlk konuşmasını 2000 yılında çalıştığı ilaç üzerine gerçekleştiren Kılıç, ikinci konuşmasını ise 2009 yılında tümör ve kafatası cerrahisi üzerine gerçekleştirmişti.