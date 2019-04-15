Türk Telekom'un genç sporcularından yeni madalyalar

Türk Telekom'un desteklediği amatör sporcular Uluslararası Turnuvalarda başarılar elde etti. Sporcuları badminton ve kick boks dallarında Türkiye'ye yeni şampiyonluklar getirdi.

Türk Telekom'un desteklediği Türk Telekom Amatör Spor Kulübü sporcuları başarılarına yenilerini ekleyerek Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. Sporun gençlerin gelişimine sağladığı katkıdan yola çıkarak, 44 ilde 45 spor kulübü ile 5 binden fazla sporcuyu destekleyen Türk Telekom'un amatör sporcuları badminton, wushu, yüzme, voleybol, atletizm, okçuluk, bisiklet, judo, güreş, kort tenisi, karate, voleybol, masa tenisi, teakwondo, boks gibi 33 branşta ulusal ve uluslararası turnuvalarda mücadele ediyor.

Badmintonda bir altın bir gümüş madalya Türkiye'ye geldi

Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası'nda Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü milli sporcuları bir altın ve gümüş madalya kazandı. 17 ülkeden 211 sporcunun madalya mücadelesi verdiği turnuvada çift bayanlar kategorisinde mücadele eden Cansu Erçetin ve Yasemen Bektaş şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada karışık çiftler kategorisinde de Yasemen Bektaş ve Taha Emirhan Budak gümüş madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

Uluslararası Kick Boks Avrupa Kupasında üç birincilik

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Avrupa Kupası'nda da Hatay Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları üç adet birincilik elde etti. 27 ülkeden 362 kulüp ve 2 bin 469 sporcunun katıldığı Uluslararası Kick Boks Avrupa Kupası'nda Hatay Türk Telekom Spor Kulübü sporcularından Mustafa Cuma Uğurlu, Heval Genç ve Ahmet Şamil Pilavcıoğlu finalde rakiplerini yenerek birinci oldu.