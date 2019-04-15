İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Türk Telekom'un genç sporcularından yeni madalyalar

Türk Telekom’un desteklediği amatör sporcular Uluslararası Turnuvalarda başarılar elde etti.

Türk Telekom'un desteklediği amatör sporcular Uluslararası Turnuvalarda başarılar elde etti. Sporcuları badminton ve kick boks dallarında Türkiye'ye yeni şampiyonluklar getirdi.



Türk Telekom'un desteklediği Türk Telekom Amatör Spor Kulübü sporcuları başarılarına yenilerini ekleyerek Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. Sporun gençlerin gelişimine sağladığı katkıdan yola çıkarak, 44 ilde 45 spor kulübü ile 5 binden fazla sporcuyu destekleyen Türk Telekom'un amatör sporcuları badminton, wushu, yüzme, voleybol, atletizm, okçuluk, bisiklet, judo, güreş, kort tenisi, karate, voleybol, masa tenisi, teakwondo, boks gibi 33 branşta ulusal ve uluslararası turnuvalarda mücadele ediyor.



Badmintonda bir altın bir gümüş madalya Türkiye'ye geldi


Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası'nda Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü milli sporcuları bir altın ve gümüş madalya kazandı. 17 ülkeden 211 sporcunun madalya mücadelesi verdiği turnuvada çift bayanlar kategorisinde mücadele eden Cansu Erçetin ve Yasemen Bektaş şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada karışık çiftler kategorisinde de Yasemen Bektaş ve Taha Emirhan Budak gümüş madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.



Uluslararası Kick Boks Avrupa Kupasında üç birincilik


Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Avrupa Kupası'nda da Hatay Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları üç adet birincilik elde etti. 27 ülkeden 362 kulüp ve 2 bin 469 sporcunun katıldığı Uluslararası Kick Boks Avrupa Kupası'nda Hatay Türk Telekom Spor Kulübü sporcularından Mustafa Cuma Uğurlu, Heval Genç ve Ahmet Şamil Pilavcıoğlu finalde rakiplerini yenerek birinci oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.