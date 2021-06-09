Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmaları 4K teknolojisiyle TV+'ta da yayınlanacak

Dijital televizyon platformu TV+, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası macerasını futbolseverlerle buluşturuyor. Ay-Yıldızlıların 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki grup müsabakaları, 4K teknolojisi ile TV+'tan naklen izlenebilecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sahaya çıkacak olan Türkiye'nin, grup maçları futbolseverlerle buluşuyor. Sporseverler, mücadelelerini 4K teknolojisi ile TV+'tan takip edebilecek. Türkiye, EURO 2020 yolculuğu 11 Haziran'da oynanacak aynı zamanda da turnuvanın açılış karşılaşması olacak İtalya-Türkiye müsabakasıyla başlayacak. Verilen bilgiye göre, Ay-Yıldızlıların maçları TRT, TRT 4K ve TRT Spor üzerinden, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın diğer karşılaşmaları ise TRT ile birlikte S Sport ve S Sport2 üzerinden TV+ izleyicileri ile buluşacak.

Furkan Korkmaz Konferans Finali arıyor

Dijital televizyon platformunda ayrıca NBA, Roland Garros ve Formula 1 heyecanları da yaşanacak. NBA'de play-off çeyrek final eşleşmelerinde Doğu Grubu'nu lider tamamlayan Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76'ers, Atlanta Hawks karşısında mücadelesi ve Batı'da erken final olarak nitelendirilen Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks eşleşmesi de dijital televizyon platformunda olacak.

Roland Garros şampiyonları dijital televizyon platformunda belli oluyor

Tenis takviminin 4 büyük turnuvasından biri olan Fransa Açık Tenis Turnuvası nam-ı diğer Roland Garros'ta 12 Haziran'da tek kadınlar, 13 Haziran'da da tek erkekler finali heyecanı da dijital televizyon platformundan naklen yayınlanacak.

Formula 1 heyecanı dijital televizyon platformunda

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olarak değerlendirilen Formula 1'de de, 20 Haziran'daki Fransa ve 27 Haziran'daki Avusturya Grand Prix'lerinin hem sıralama turları hem de yarış coşkusu dijital televizyon platformunda yaşanacak.