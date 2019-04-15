Türkiye'nin yöresel lezzetleri bir araya getirildi

Anadolu'da ki bilinmeyen lezzetler İstanbul'da vatandaşlar ile buluşturuluyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki yöresel tatlar, İstanbul'da hizmete giren bir restoranda bir araya getirildi. Garden Çamlıca Restaurant Cafe lounge isimli işletmenin sahibi Erdal Gökhan, menülerinde 30 çeşit yemek olduğunu ifade ederek, yaklaşan Ramazan Ayı öncesi düzenleyecekleri özel iftar programında bu çeşitliliği attıracaklarını belirtti. Gökhan, sahur programları için de çok özel bir menü hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Gökhan, “Kalite ve lezzeti Garden Çamlıca çatısı altına buluşturuyoruz. Bu bir ekip işi. Süreç içinde kendimizi geliştirerek, komisinden garsonuna, aşçısına kadar iyi bir ekip kurarak başarılı olduk” diye konuştu.

“Etleri işlerken sanki Türkiye güzeli seçiyoruz gibi bir hale bürünüyoruz”

Restoranlarda et seçiminin de çok önemli olduğunun altını çizen işletme sahibi Gökhan, "Genellikle yağlı daha çok tercih ediliyor. Bu işleme ise en yakın ve lezzetli hayvan doğum yapmamış dişi ineklerdir biz buna halk dilinde düve diyoruz. Seçilen hayvanın da stresten uzak bir yaşamı olması gerekiyor. Lezzetli otlar yemiş olması ve çobanın hayvanı incitmemiş olması gerekiyor. Onun için etlerimiz Bursa'dan geliyor. Bizler için özel yetiştiriliyor. Bu aşamayı geçtikten sonra sıra bize geliyor, bizde etleri işlerken sanki Türkiye güzeli seçiyoruz gibi bir hale bürünüyoruz. Seçtiğimiz etler özel kuru dinlendirme dolaplarımızda vaktini doldurduktan sonra bunları özel bir şekilde işlemeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.