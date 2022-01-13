Tuzla Belediyesi'nden memuruna yüzde 120 sosyal denge zammı

Dönem Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. Memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesinin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “BEM-BİR-SEN ile Memur personelimizin Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladık. Böylelikle kanuni olarak belirlenmiş yüzde 120 tavan tutar üzerinden sosyal denge desteği sağladık. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Tuzla Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası arasında 6. Dönem Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki gerçekleşen imza törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve BEM-BİR-SEN 8'nolu Şube Başkanı Faruk Demir katıldı. İmzalanan sözleşme kapsamında, Tuzla Belediyesi memur personeline sosyal denge sözleşmesinde Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin Dördüncü Bölüm-Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme'nin 1. Maddesindeki yüzde 120 tavan tutar üzerinden sosyal denge desteği sağlandı.

Tavan tutar üzerinden sosyal denge desteği sağladık

Memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesinin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “BEM-BİR-SEN ile Memur personelimizin Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladık. Böylelikle kanuni olarak belirlenmiş yüzde 120 tavan tutar üzerinden sosyal denge desteği sağladık. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.