Tuzla'da deprem riski taşıyan 63 daireli site yıkıldı

Tuzla'da 1999 depreminden önce yapılan ve 7 bloklu toplam 63 evden oluşan Ormet Sitesi, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yıkım için gelen ekskavatör aracına binerek ilk kazmayı vurdu.

Beklenen İstanbul Depremi öncesinde Tuzla'da risk oluşturan binaların ve sitelerin kentsel dönüşüme kazandırılması için yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın bir süredir çalışmalar için görüşmeler gerçekleştirdiği, İstasyon Mahallesi'nde bulunan 1999 depreminden önce yapılan ve 7 bloklu toplam 63 evden oluşan Ormet Sitesi'nin yıkımı gerçekleştirildi. Kepçeyle ilk kazmayı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı eksvatör aracına çıkarak vurdu.

"Tuzla'da şu ana kadar 40 sitenin dönüşümü gerçekleşti"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla'da dönüşüme devam ediyoruz. Deprem realitesini asla unutmadık ve unutturmayacağız da ve vatandaşımızla birlikte bunu yıllara sahil olarak da sürdürmeye devam ediyoruz. Ve inşallah İçmeler'deki dönüşüm, Beşevler dönüşümü ve Tıpkent Sitesi şu anda işte Marmados ve Binevler de dahil olmak üzere onların hepsi çıktı. Penguen sitesi ile beraber, bugün Ormet Sitesinin yıkımını gerçekleştiriyoruz. Anadolu Kuzey Anadolu fay hattına çok yakın ilçelerden birisi olduğumuz için dönüşüm isteyen ve acilen isteyen bütün vatandaşımızın yanında olduk. Ve onlarla birlikte de dönüştürüyoruz. Bugün de yine bir sitenin yıkımını birlikte gerçekleştireceğiz. Vatandaşımızla birlikte asla birbirimizi kırmadan, dökmeden, birlikte gerçekleştiriyoruz. Tuzla'da şu ana kadar ki tüm anlaştığımız sitelerle beraber 40 sitenin dönüşümü gerçekleşti. 38 site ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların hepsi kooperatif usullü olmuş. Dar gelirli vatandaşlarımızın özellikle de kıt kanaat elde etmiş oldukları dairelerin dönüşümü olan sitelerin ve bireysel olarak da bazı binaların yıkımını, dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Özel sektörle anlaşılıp yapılan dönüşümlerle birlikte sanıyorum dönüşümde Tuzla'nın lider durumunda olduğunu ifade edebilirim" dedi.