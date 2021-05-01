Üçüncü final Meltem'den

Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig müsabakasının ikinci gününde kadınlar kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol da finale yükseldi. Yarın yapılacak finallerde Türk sporcular üç dalda altın, sekiz dalda bronz madalya mücadelesi verecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren Karate 1 Premier Lig'in Lizbon etabında Erkek Kata Milli Takımı ve Enes Özdemir'den sonra Meltem Hocaoğlu Akyol da finale çıktı.

87 ülkeden 740 sporcunun katıldığı organizasyonda +68 kiloda Türkiye'yi temsil eden Akyol ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Ukraynalı Anastasia Stepashko'yu 2-1, son 16 turunda ise Bosna Hersekli Stefani Kresic'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Kolombiyalı rakibi Shanee Torres'i 2-0 mağlup eden tecrübeli karateci, yarı finalde de İspanyol Laura Gonzalez Palacio'yu 2-1 ile geçerek altın madalya için mücadele etme şansı yakaladı. Finale çıkarak Tokyo Olimpiyatları'na katılma yolunda büyük avantaj yakalayan Meltem Hocaoğlu Akyol yarın İspanyol Torres Garcia ile şampiyonluk için karşılaşacak.