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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 3 - Slovacko: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi 3.

Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çekya ekibi Slovacko'yu 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler rövanş maçı öncesi tur adına avantaj elde etmiş oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


74. dakikada sol çaprazdan içeri yapılan ortada Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nguyen'de kaldı.


81. dakikada Bruma'nın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Lincoln Henrique'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 3-0



Stat: Ülker


Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia


Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi- Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Novak dk. 77) , Arao, Emre Mor (Bruma dk. 60), Zajc (Crespo dk. 60), Rossi (Serdar Dursun dk. 60), Valencia (Arda Güler dk. 77), Henrique


Yedekler: Altay Bayındır, Furkan Akyüz, Berisha, Peres, Lemos, Burak Kapacak


Teknik Direktör: Jorge Jesus


Slovacko: Nguyen, Reinberk (Vecheta dk. 70), Hofmann, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela (Tomic dk. 63), Travnik (Kohut dk. 86 ?), Havlik, Holzer (Sinyavskiy dk. 63), Kalabiska


Yedekler: Frystak, Borek, Simko, Levin, Brandner, Polasek, Kozak, Sasinka


Teknik Direktör: Martin Svedik


Goller: Emre Mor (dk. 17), Lincoln Henrique (dk. 45+1 ve 81) (Fenerbahçe)


Kırmızı kart: Hoffman (dk. 48) (Slovacko)


Sarı kartlar: Jorge Jesus (Teknik Direktör) Emre Mor (Fenerbahçe) Travnik, Sinyavskiy (Slovacko)

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