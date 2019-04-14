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Ülker Stadyumu'nun kapıları açıldı

Süper Lig’in 28.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev derbi öncesi stat kapıları saat 16.00 itibariyle açıldı.


Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Dev maç öncesi Ülker Stadyumu'nun kapıları saat 16.00'da açıldı ve taraftarları bilet kontrolüyle içeri alındı. Öte yandan taraftarlara yoğun güvenlik araması yapıldı. Bozuk para, çakmak ve powerbank gibi tehlike arz edecek maddeler stada alınmadı.

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