Uluslararası insan kaçakçılığı şebekesine operasyonu: 43 gözaltı

Operasyonda göçmen kaçakçısı 43 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonrası, yasa dışı yollar ile Türkiye'ye gelen başta Suriye, Irak, Afganistan ve Afrika uyruklular ile kanun kaçağı FETÖ, PKK, DEAŞ ve DHKP/C gibi terör örgütü üyelerini sahte pasaport düzenleyerek havayolu ile Almanya'ya, karayolu ile Yunanistan'a götüren bir şebeke tespit edildi. Sahte belge ve evraklar ile pasaport hazırlayan uluslararası göçmen kaçakçılığı şebekesi, kaçakçılık polisince 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

Operasyon, İstanbul, Antalya, Van, Mardin ve Kocaeli'de

Şebekenin İstanbul, Van, Antalya, Mardin ve Kocaeli'de faaliyet gösterdiği öğrenilirken, şebekenin bazı göçmenleri TIR dorselerine sakladığı, bu durumdan araç sürücülerinin dahi haberi olmadığı ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin telefonunda MİT'ten MOSSAD'da bazı istihbarat ve polis teşkilatlarına ait kimlik örnekleri çıktı.

Elebaşılığını Ali Öner'in yaptığı göçmen kaçakçılığı şebekesinin, sahte pasaport ve belge düzenleyerek, anlaştıkları kişileri yasadığı yollarla yurt dışında çıkardıkları anlaşıldı. Şebekenin bu işlem için bin ila 5 bin Euro arasında para aldığı tespit edildi. Şebekenin bazı göçmenlere daha yüksek ücret karşılığında ‘VİP' hizmet verdiği ve sahte belgelerle havayolu üzerinden İtalya, Almanya gibi ülkelere gönderdiği öne sürüldü.

Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmalarda, şebeke üyelerinin, evrak sahteciliğini 3 başlık altında gerçekleştirdikleri ortaya çıkarıldı. İddiaya göre, şebeke üyeleri ilk olarak sıfırdan sahte bir pasaport üretiyor. İkinci yöntemde ise hırsızlardan satın alınan pasaportlardaki fotoğraf kaldırılarak, yerine anlaşma yapılan kanun kaçaklarını veya göçmenlerin fotoğrafı ekleniyor.

Şebeke, bazı göçmenleri makyajla asıl kişiye benzetmiş

İsim ve bilgi değişiklikleri yapılarak, kanun kaçaklarını bu yöntemle yeni bir kimlik kazandırılmış oluyor. Şebekenin diğer yönteminde ise hırsızların çaldıkları gerçek pasaportlardaki fotoğraflara bakarak, anlaşma yaptıkları göçmene en çok benzeyeni seçiyor. Bu aşamada, şebeke bazı durumlarda, kaçak göçmenin saç rengini ve tarzını değiştiriyor. Seçilen göçmen, makyaj hileleri yapılarak benzetilen kişiler adına düzenlenen pasaportlarla yurt dışına çıkarılıyor.

Avrupa'ya giden tırların mühürlerini kırıp göçmen yerleştirmişler

Uluslararası göçmen kaçakçılarının ‘VİP' dışındaki göçmenleri karayolu ile gönderdiği ortaya çıktı. Bu aşamada ise göçmenler Meriç Nehri'nden şişme botlarla karşı tarafa geçirilirken, farklı bir yöntemde ise göçmeler TIR'lara bindirilerek yurt dışına gönderiliyor. İddiaya göre şebeke üyelerinin, Edirne yolu üzerindeki dinlenme tesislerinde Avrupa'ya giden TIR'ların mühürlerini kırdıkları ve göçmenleri, TIR'ın dorsesine bindirdikleri ileri sürüldü. TIR'ın kapısı kapatarak mühürleyen şebeke üyelerinin, bunu araç sürücüsünden habersiz gerçekleştirdikleri iddia edildi.

FETÖ, PKK, DHKP/C ve DEAŞ'dan aranan firari örgüt üyelerinin en çok rağbet ettiği yöntem

Uluslar arası insan kaçakçılığı şebekesin, ülkelerindeki karmaşıklıklar sebebiyle Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenlerin yanı sıra FETÖ, PKK, DEAŞ ve DHKP/C gibi terör örgütlerinin firari üyelerini de yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öğrenildi. Şebekenin terör örgütü DHKP-C üyesi olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın terörist için de sahte belge düzenlediği, ancak şüphelinin havalimanında gözaltına alındığı tespit edildi. Emniyet güçlerince yapılan tespitlere göre, Yunanistan'dan Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi akademisyen çift de şebeke ile iletişime geçti. FETÖ üyeliğinden aranan Ayşe ve Ensar Ç. çiftinin şebeke elebaşlarıyla telefonla yazışarak anlaşma yapmaya çalıştığı ortaya çıkarken, örgüt üyelerinin yakalandığı belirtildi.

- Türk polisinin İtalyan polisinden istediği 3 kaçağın FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı

Polis ekiplerinin çalışmalarında şebeke elebaşı Ali Öner'le birlikte hareket eden 4 alt grup belirlendi. Şüpheliler teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlemeye alındı. Şebekenin yurt dışına göçmen kaçırma girişimleri sırasında ekipler harekete geçti. Ara operasyonlarla, 7 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu operasyonlarda 87 kaçak göçmen kurtarılırken, şebekenin Makedonya'dan İtalya'ya götürmeye çalıştığı 3 kişi için de çalışma yapıldı. Türk polisinin konuyla ilgili İtalyan makamlarına verdiği bilgi doğrultusunda İtalyan polisinin 3 kaçak göçmeni yakaladığı öğrenildi. Türkiye'ye geri gönderilen şüphelilerin FETÖ üyesi oldukları belirlendi.

43 kişi yakalandı

Altı ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke elebaşının da aralarında bulunduğu 43 şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis, İstanbul ve 4 ayrı ilde düzenlenen baskınlarda şüphelilerin tamamını yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda çeşitli ülke ve kurumlara ait sahte evrak ve evrak yapımında kullanılan 120 mühür, çoğunluğu Avrupa ülkelerine ait 415 pasaport, 218 adet çipli kimlik kartı, farklı ülkelere ait doldurulmuş 30 vize yaprağı, 300 boş vize yaprağı, pasaport yapımında kullanılan çok sayıda malzeme 2 silah ve 590 mermi ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği öne sürülen 12 bin 100 ABD doları, 50 gramlık külçe altın ve 2 bin 900 Euro paraya da el konuldu

Kaçakçı, sahte belgelerle 7 ülkeye giriş-çıkış yapmış

Polisin gözaltına aldığı şüpheliler arasında, şebeke elebaşı Faris Mahir M. ismi dikkat çekti. Şüphelinin şebekenin ikinci adamı ve sahte belge uzmanı olduğu öne sürüldü. Metamfetamin bağımlısı olan Irak uyruklu şüphelinin 6 dil bildiği ve ifadesinde, sahte belgelerle Yemen, Pakistan, Ürdün ve Lübnan'ın da aralarında bulunduğu 7 ülkeye gittiğini söylediği öğrenildi.

Yakalananlar arasında diğer bir isim olan daha önce de gözaltına alınan Mehmet Zeki Ö. de dikkat çekti. Daha önce de göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan ve “Zeki Hoca” lakabıyla bilinen şüphelinin emekli öğretmen olduğu öğrenildi. Mehmet Zeki Ö.'nün daha önceki operasyonda sağlık sorunları sebebiyle serbest bırakıldığı belirtildi.

Şebeke, Türk ve İsrail gizli servislerine ait kimlikler

Şebeke üyelerinin telefonlarında yapılan incelemelerde ise birçok sahte belge ve belge örneği ele geçirildiği öğrenildi. Şebeke yöneticilerinin birinin telefonunda sahte MİT, MOSSAD kimlik örnekleri bulunduğu öğrenildi. Ayrıca, polis kimlik örnekleri de ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen 43 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Kaçakçılardan 16'sı hakkında ise ‘adli kontrol' hükümleri uygulandı.