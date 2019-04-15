Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi sona erdi

Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin kapanış törenine, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı. Tören kuran tilavetiyle başladı. Zirvenin kapanışında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan,''Dünya, çalkantılı bir dönemden geçiyor. Küresel olarak böyle bir döneme tanıklık ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı dönemden daha çalkantılı bir dönem. Birçok insan yeni bir dünya savaşından bahsediyor. Yeni bir soğuk savaştan geçtiğimiz söyleniyor. Burada terör örgütleri ve vekalet savaşları var. Haberlerimizi ve gündemlerimizi bunlar belirliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı, Kudüs'ün bağımsızlığını sağlamak üzere kurulmuştu. Bugün olabildiğince Kudüs'ün bağımsızlığından daha uzaktayız. Üye ülkeler, burada kuruluşun hedeflerini izleyemediler. Üye ülkeler ümmet olma idealini gerçekleştiremediler. Tevhit bir olmaktır. Allah'ın ve ümmetin birliğinde olmaktır. Bu ideali gerçekleştiremezsek ve bu ideali başarmak için daha sıkı çalışmazsak Kudüs zincirlere vurulmuş olarak kalacaktır. Müslümanların hakları sürekli olarak baskı altında tutulacaktır. Bu etkinlik çok önemlidir'' ifadelerini kullandı.

''Bir kırılma yaklaşıyor ve bu kırılma sizin omuzlarınızda yükselecek''

Dünyanın büyük bir kırılmadan geçeceğini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, ''Yirmi altı ülkeyle başlayan bu yıl elli ülkeyi yakalayan bir katılım söz konusu. Bu anlamda katılım açısından gayet güzel bir gelişme yaşanmıştır. Burada geleceğin diplomatları yetişmektedir. Tarih tekerrür ettiği kadar tefekkürde gerektirir. Böyle bir toplantıda geçmişi ve geleceği konuşurken aslında şu anı da konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çok hızlı bir değişim ve dönüşüm var dünyada. 4'üncü kırılma dediğimiz bir kırılma geliyor önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde. Dijital olanın fiziksel olanın bizim biyolojik bedenimizle bütünleştiği, yani insanın beynine yazılım yüklenecek, insanın damarlarında yüzlerce nano robotun dolaştığı, çiplerin insan vücuduna entegre edildiği bir döneme doğru gidiyoruz. İnanılmaz bir kırılma yaşanacak ve siz bunlara şahitlik edeceksiniz. Bu kırılma sizin omuzlarınızda yükselecek'' diye konuşarak gençlerin alacağı önemli role dikkat çekti.

Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, konuşmaların ardından gerçekleştirilen uluslararası işbirliği anlaşmalarının imzalanması ve aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.