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Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı

JATO’nun Kıdemli Analisti Juan Felipe Munoz, Pazarda elektrikli araçların arttırılması için çalışmaların da arttırılması gerektiğini söyledi.

JATO'nun Kıdemli Analisti Juan Felipe Munoz, Pazarda elektrikli araçların arttırılması için çalışmaların da arttırılması gerektiğini söyledi.



Türkiye, küresel otomotiv ekosistemine yön veren elektrikli araç teknolojileriyle ilgili önemli bir konferansa ev sahipliği yapıyor. Otomotiv endüstrisindeki elektrikli araçların dönüşümünü tüm yönleriyle ele almak üzere Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı (IAEC), İstanbul'da devam ediyor. Ana teması 'Elektrikli Araç Teknolojileri ve Geleceği' konulu konferansta elektrikli araçlar enine boyuna masaya yatırılıyor.


Küresel elektrikli araç sektörünü değerlendiren otomotiv bilgi çözümleri alanında dünyanın önemli şirketlerinden JATO'nun Kıdemli Analisti Juan Felipe Munoz, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Elektrikli araç sektörünün iki boyutu var. Özellikle 2011 yılında talep tarafında 1,1 milyonlardan 5 milyonlara yükselen bir artış görülüyor. Ama tabi hem fiyat konusunda hem de menzil konusunda çeşitli sınırlamalar söz konusu. Pazarda elektrikli araçların arttırılması için çalışmaların da arttırılması gerekiyor" dedi.

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