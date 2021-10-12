Ümraniye'de trafikte sürücüyü darp eden 3 şahıs yakalandı

Ümraniye'de seyir halinde bulunan 2 araç arasında trafik konusunda anlaşmazlık çıktı. Ters istikametten gelen araç içerisindeki şahıslar araçtan inerek B.T. isimli şahsı darp etti. Polis, trafikte sürücüyü darp eden şahısları kıskıvrak yakaladı. Şahısların uyuşturucu madde ticareti, yaralama, tehdit, hakaret gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Olay geçtiğimiz Pazar günü saat 17.45 sularında Ümraniye ilçesi Çakmak Mahallesi Varan Caddesi üzerinde yaşandı. Seyir halinde bulunan 2 araç arasında trafik konusunda anlaşmazlık çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Ters istikametten gelen araç içerisindeki şahıslar araçtan inerek, tartıştıkları B.T. isimli şahsı darp ettiler.

Polis ekipleri, bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.Ş., A.K. ve Y.Ç. isimli şahısları kıskıvrak yakaladı.

Şahısların yapılan sorgulamasında "uyuşturucu madde ticareti, 6136 SKM, yaralama, tehdit, hakaret" gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan S.Ş. işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. A.K. ve Y.Ç. isimli şahıslar ise tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.