Üniversitenin akreditasyonlu program sayısı artıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşlarının değerlendirmeleri sonucu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü'nün akredite edilmesiyle uluslararası akreditasyona sahip program sayısının 63'ye yükseldiğini açıkladı.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü hakkında bilgi veren ve mezunlarının kamu ve özel yayın kuruluşları olmak üzere iletişimin gerçekleştiği hemen her yerde çalışma imkânına sahip olduğunu ifade eden UBYO Müdür Vekili Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kılıç, “Yönetmen, gazeteci, kurgu yönetmeni, kameraman, muhabir, senarist, spiker, editör, araştırmacı yazar ve eleştirmen gibi pek çok unvanla çalışabilirler” diye konuştu.

“Nitelikli medya çalışanları yetiştirmeyi amaçlıyor”

Bölümün 4 yıllık bir eğitim programına sahip olduğunu belirten Hilal Kılıç, “Televizyon Haberciliği Programcılığı bölümü, öğrencilerin hem teorik olarak alan hakkındaki bilgilerini arttırdığı hem de aldıkları uygulamalı dersler sayesinde öğrendikleri bilgileri pratik ederek pekiştirme şansını elde ettiği bir müfredata sahip. Bölüm genel olarak medya, özel olarak ise televizyon haberciliği ve programcılığı alanında çalışacak nitelikli medya çalışanları yetiştirmeyi amaçlıyor. Öğrencilere, ‘eleştirel medya okuryazarlığı, haber toplama ve yazma teknikleri, televizyon yayıncılığı, program yazarlığı' gibi pek çok alanda bilgi ve beceriler kazandırılıyor” diye konuştu.

“Derinlikli bilgiye sahip olmalarını sağlıyor”

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünde ders veren öğretim üyeleri hakkında da bilgi veren Kılıç, “Akademik çalışmalarının yanı sıra medya sektörünün çeşitli alanlarında iş tecrübeleri bulunuyor. Bölüm hocalarının bu iki yönlü boyutu, öğrencilerin okudukları bölüm ve ileride çalışacakları iş kolları hakkında daha derinlikli bilgiye sahip olmalarını sağlıyor” dedi.

Uygulamalı dersler

Bölümde öğrenim gören öğrencilerin, ileride icra edecekleri işlerle alakalı çeşitli uygulamalı dersler aldıklarını söyleyen Kılıç, bu dersleri şöyle sıraladı:

“Kamera ve çekim teknikleri, TV'de kurgu teknikleri, ileri kurgu teknikleri, ses ve görsel üretim teknikleri, televizyon senaryo yazarlığı, televizyon program yapımı ve yönetimi, kısa film uygulamaları, haber dili diksiyon ve haber teknikleri.”