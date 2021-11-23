Üsküdar'da araç muayenesi yaptırmayan servis sürücüsüne ceza

Üsküdar'da okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde şoförler korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirilirken şoförlerin evrakları kontrol edildi. Evraklarında eksik bulunan şoförlere cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, Üsküdar'da okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde öğrencilere ve servis şoförlerine korona virüs önlemleri hatırlatılarak şoförlerin evrakları kontrol edildi.

Üsküdar'da bulunan Libadiye Kavşağı üzerinde yapılan denetimlerde servis araçları tek tek durduruldu. Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek evraklarında eksik bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerde emniyet kemeri ve sosyal mesafe kuralları da kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde bir okul servisi sürücüsüne araç muayenesi olmaması nedeniyle 314 TL cezai işlem uygulandı.