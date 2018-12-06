Üsküdar'da silahlı saldırı

Üsküdar'da Selman-ı Pak Caddesi'nde bulunan iş yeri sahibi Hakan U, silahlı saldırıya uğradı. Kasıklarından yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Üsküdar Selman- ı Pak Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle iş yerinin önüne gelen 2 kişiden biri iş yerinin önünde duran Hakan U.'ya 3 - 4 el ateş etti.

Hakan U. kasıklarından yaralanırken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kasıklarından yaralanan şahıs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Hakan U.'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği alana güvenlik şeridi çekti. Saldırı esnasında silahtan çıkan kurşunlar park halinde bulunan bir aracın camına isabet etti.

Görgü Tanıkları ise motosikletle gelen 2 kişinin iş yeri sahibine 3-4 el ateş ederek kaçtığını söyledi.

Polis ekiplerinin saldırıyla ilgili incelemeleri devam ediyor.