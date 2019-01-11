Uzman Psikolog Abdülaziz Yılmaz: “Kaygılı aile, kaygılı çocuk demektir”

"Okul Ailede Başlar" programında seminer veren Uzman Psikolog Abdülaziz Yılmaz, "Çocuğunuz çok kaygılıysa ve başarısı düşüyorsa, bu kaygıyı anne babadan alıyor. Kaygı, aile bireylerinin hepsine bulaşabilir" dedi.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün ilçedeki ailelere yönelik düzenlediği "Okul Ailede Başlar" programı kapsamında Uzman Psikolog Abdülaziz Yılmaz, Esenlerli ebeveynlere seminer verdi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda Yılmaz, okul başarısında ailenin önemi konulu sunum yaptı.

Huzursuz aile ve kötü arkadaşa dikkat

Günümüzde çocukların eğitim, maddi ihtiyaçlar ve ilgi konusunda daha iyi şartlara sahip olmalarına rağmen hem başarısız hem de mutsuz olduklarını söyleyen Yılmaz, başarısız ve mutsuz çocukların mutluluğu bağımlılık yapan şeylerde aradıklarını belirterek şunları ekledi:

"Bugünkü çocuklar özel dersler alıyorlar, eğitim alanında her şeye sahipler ama eskiye göre başarısızlar. Mutlu olmalarını sağlayacak şartlara sahip olmalarına rağmen mutsuzlar ve mutluluğu da bağımlılık yapacak şeylerde arıyorlar. Çocukların mutsuz, başarısız ve bağımlı olmasının birinci sebebi huzursuz aile ortamıdır. Çocuk ailede mutlu olmayınca, okulda ve sosyal hayatında başarısız ve mutsuz oluyor. Kendisine anlık mutluluk veren şeylere tutunuyor ve onun bağımlısı oluyor. Mutsuzluğun ve başarısızlığın ikinci sebebi ise kötü arkadaşlar. Eğer aile mutlu dahi olsa arkadaş çevresi kötü ise çocuk mutsuz ve başarısız olabiliyor. Mutsuz bir aileden başarılı ve mutlu bir çocuğun çıkması ise pek mümkün değil."

Kaygının azı karar, çoğu zarar

Kaygı ve başarı ilişkisine bakıldığında, yüksek kaygının başarıyı düşürdüğünü, belli bir seviyede tutulan kaygının çocuğa başarıda faydalı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Ebeveynler çok kaygılı, bu aşırı kaygı çocuğa yansıtıldığında ister istemez başarısızlık geliyor. Çocuklarınıza biraz kaygılansınlar, motive olsunlar diye aynı eleştirileri yaptığınız zaman çocuk buna alışıyor ve artık söylediğinizi duymuyor. Aileler de kendi aralarında birbirlerine kaygı bulaştırıyorlar. Çocuğunuz çok kaygılıysa ve başarısı düşüyorsa, bu kaygıyı anne babadan alıyor. Buna dikkat etmeniz ve kaygınızı azaltmanız ayrıca bu kaygınızı da çocuğunuza yansıtmamanız gerekir" diye konuştu.

Ayrıca çocukların kendi yeteneklerini ve seviyelerini tespit etmenin okul başarılarına katkı sağlayacağını da ekleyen Yılmaz, çocuğun okuldaki başarısı ile yeteneği arasındaki farkın önemli olduğunu, çocuktan kapasitesi üzerinde bir başarı beklenmemesi gerektiğini söyledi.