Vestel'in tasarlayıp ürettiği makineler tam not aldı

Vestel City'de üretilen Sharp markalı çamaşır ve kurutma makineleri, son kullanıcıya sağladığı kolaylıklar, performans, yüksek enerji ve su tasarrufu gibi özelliklerinden dolayı Almanya'nın prestijli test dergisinden tam not aldı.

Vestel'in tasarlayıp ürettiği Sharp çamaşır ve kurutma makineleri, Almanya'nın prestijli test dergilerinden olan Haus & Garten Test tarafından yüksek skor ve olumlu yorumlar aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre performans, güvenlik, kullanım kolaylığı ve enerji/su tüketimi konularında zorlu kriterler içeren kapsamlı testler sonucunda Digital Drive (BLDC) Motor ve Bumerang Gövde teknolojilerine sahip Sharp çamaşır makinesi, 1.3 puanla ‘Sehr Gut / Çok İyi' sertifikası aldı.

Test edilen diğer bir model olan Power Dry teknolojisine sahip 8 kg yıkama / 6 kg kurutma kapasiteli kurutmalı çamaşır makinesi ise 2.4 puanla ‘Gut / İyi' değerlendirmesini almaya hak kazandı. Bu model ayrıca aldığı bu puanla Almanya'da ‘testberichte.de' sitesinde 126 adet kurutmalı çamaşır makinesi arasında 4. sırada listelendi. Yapılan değerlendirmede ürünler çok sessiz çalışma, lekeleri etkin bir şekilde çıkarma, düşük enerji tüketimi, hızlı yıkama ve mükemmel kurutma, şık tasarım özelliklerinden dolayı başarılı bulundu.

Ayrıca rakiplerinden 500 kat daha çevreci ve yenilikçi R290 Soğutma Sistem Teknolojisine sahip iki farklı çamaşır kurutma makinesi de 1.4 puanla ‘Sehr Gut / Çok İyi' sertifikası aldı. Bu modellerden biri aldığı bu puanla Almanya'da ‘testberichte.de' sitesinde 669 adet çamaşır kurutma makinesi arasında 2. sırada listelendi. Modeller akıllı ve hassas nem sensörü teknolojisi, yüksek enerji verimi, sessiz çalışma ve narin/hassas kurutma, şık tasarım, kolay kullanım ve ek opsiyonlar, özel program çeşitliliği, kolay bakım/temizlik özelliklerinden dolayı başarılı bulundu.

“Bu başarı bizi oldukça gururlandırdı”

Vestel Şirketler Grubu CEO'su Turan Erdoğan “Vestel City Avrupa'nın tek çatı altında entegre üretim yapan en büyük komplekslerinden biri. Burada 500'ün üzerinde marka için üretim yapıyoruz. Sharp uzun yıllardır tasarımını, üretimini ve satışını yaptığımız bir marka. Tasarımlarına, kullanım özelliklerine, çevreye duyarlılığına her marka ve üretim sürecinde olduğu gibi Sharp için de dikkat ediyoruz. Saygınlığı ve güvenirliği herkes tarafından bilinen ve tüketicinin satın alma kararında etkisi olan Haus & Garten Test dergisi dünyaca ünlü beyaz eşya, TV, cep telefonu markasını birçok kritere göre test ediyor. Sharp markalı çamaşır ve kurutma makinelerimiz de testlere tabi tutularak kullanıcılarına sağladığı özelliklerden dolayı birçok markayı geride bıraktı. Alınan yüksek puanlar ürünlerimizin güvenilirliğini ve kalitesini bir kez daha ispatladı. Sharp markasının üreticisi olarak bu başarı bizi oldukça gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.