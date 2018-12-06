Vodafone Freezone Stüdyo bir yaşında

Vodafone, müzik alanında 8 yılda 100 milyon TL'lik yatırım yaptı. Önümüzdeki yıl müziğe 10 milyon TL daha yatırım yapmayı hedefleyen şirket, müziğin dijitalleşmesi için kurduğu Vodafone FreeZone Stüdyo ise bir yaşını doldurdu. Birinci yılında yaklaşık 8,5 milyon TL yatırım yapılan stüdyo, bu süreçte 5 online konsere ev sahipliği yaparken, bu konserlerle Türkiye'nin dört bir yanında 2,5 milyona yakın izlenme oranına ulaştı.

Vodafone'un müziğin dijitalleşmesi hedefiyle Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Park'ta hizmete sunduğu Vodafone FreeZone Stüdyo ise bir yaşını doldurdu. Türkiye'nin yeni dijital müzik platformu olarak açılan Vodafone FreeZone Stüdyo'ya bir yılda yaklaşık 8,5 milyon TL yatırım yapıldı. Stüdyo, ilk yılında 5 online konsere ev sahipliği yaparken, bu konserlerle Türkiye'nin dört bir yanında 2,5 milyona yakın izlenme oranına ulaştı.

Vodafone FreeZone Stüdyo'nun ilk bir yılını değerlendirmek üzere, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, GNL Entertainment Kurucusu ve CEO'su Alp Çağrı Günal ve Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun'un katılımıyla Vodafone Park'ta toplantı düzenlendi.

Engin Aksoy: "Gençlerin müzik tutkusuna destek olmaya ve onlara yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz"

Vodafone FreeZone Stüdyo'nun dünyada bir stadyum içinde açılmış ilk dijital müzik stüdyosu olduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Vodafone olarak, geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlanırken, müzikte dijitalleşmenin öncülüğünü yapıyoruz. Müzik yatırımlarımızda genişbant teknolojilerini kullanarak hem daha iyi bir müzik deneyimi sağlıyor, hem de müziğin daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Vodafone FreeZone çatısı altında müziğe 8 yılda 100 milyon TL yatırım yaptık. 2019 yılında 10 milyon TL daha yatırım yapmayı öngörüyoruz. 2022 sonuna kadar ise müziğin dijitalleştirilmesine 100 milyon TL daha yatırım yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin yeni dijital müzik platformu olarak kurduğumuz Vodafone FreeZone Stüdyo birinci yaşını tamamladı. Vodafone FreeZone Stüdyo, hem bir ‘dijital müzik stüdyosu', hem bir ‘dijital konser sahnesi', hem de bir ‘dijital içerik fabrikası' olarak hizmet veriyor. Bugüne kadar düzenlediğimiz konserlerin hepsinde çok iyi rakamlara ulaştık. Tekil izleyici sayımız milyonları, sosyal medya ve YouTube üzerinden yakaladığımız etkileşim yüz binleri geçti. Vodafone FreeZone olarak, ‘müzik' ve ‘müzik alanında genç yetenekleri desteklemek' denince akla gelen ilk marka olmak istiyoruz. Bu kapsamda, gençlerin müzik tutkusuna destek olmaya ve onlara yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Alp Çağrı Günal: "Önümüzdeki yıl 200 civarı amatör grubun bu stüdyoda prova veya kayıt yapacağını tahmin ediyoruz"

GNL Entertainment Kurucusu ve CEO'su Alp Çağrı Günal ise şöyle konuştu: "Vodafone'un FreeZone Stüdyo'daki takım arkadaşıyız. Hedefimiz, yılda en az 2 genç yeteneği müzik piyasasına kazandırmak. Stüdyomuza gelip kayıt yapan amatör gruplardan en az birini müzik sektörüne kazandırmak istiyoruz. Ayrıca, FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması'nın galibi Umur Doma için Ocak ayında single çıkaracağız. GNL olarak, başarı hikâyelerimiz var. Vodafone FreeZone Stüdyo'da yeni hikâyeler oluşturmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl 200 civarı amatör grubun bu stüdyoda prova veya kayıt yapacağını tahmin ediyoruz. Stüdyoda yılda ortalama 8 online konser düzenleyebiliyoruz. Bu konserlerde yer alacak sanatçılar için yaş sınırımız yok. Konserlerimiz herhangi bir müzik tarzında olabiliyor. Ayrıca, FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması'nın ikincisini düzenleyeceğiz".

Canlı konserler milyonlarca gence ulaştı

Toplantıda yapılan bilgilendirmede; müziksever gençler, sevdikleri sanatçıların canlı konserlerini Vodafone FreeZone Stüdyo websitesi üzerinden ve Vodafone FreeZone YouTube kanalından takip edebiliyor. Vodafone FreeZone Stüdyo, ilk yılında 5 online konsere evsahipliği yaptı ve toplam 2,5 milyona yakın izlenme oranına ulaştı. Online konserlerde 12 saat canlı kayıt yapılırken, konserlerden YouTube kanalına 70'ten fazla içerik yüklendi. Ayrıca, bu yıl ilki düzenlenen FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması ile yaklaşık 3 bin 500 başvuru alınarak, Türkiye'nin yeni genç sesi seçildi. Yarışmada genç yeteneklerin videoları ile 50'den fazla içerik YouTube kanalına yüklendi. Diğer yandan, İKSV işbirliğiyle düzenlenen 'FreeZone Stüdyo'da İKSV Serisi' ile 50'den fazla içerik YouTube kanalına yüklendi. Böylece, Vodafone FreeZone Stüdyo'da düzenlenen online konserler, 'FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması' ve 'FreeZone Stüdyo'da İKSV Serisi' ile birlikte Vodafone FreeZone YouTube kanalına 1 yılda 200'ü aşkın müzik içeriği yüklendi. YouTube takipçi sayısı ise aynı dönemde 150 binin üzerine çıktı.

Toplam 400 saatlik kayıt yapıldı

Vodafone FreeZone Stüdyo, Türkiye'de müzik yapan tüm gençlere açık. Genç yetenekler, haftanın 6 günü 12.00-24.00 saatleri arasında hizmet veren Vodafone FreeZone Stüdyo websitesi üzerinden online rezervasyon yaptırarak stüdyoda 4 saat boyunca diledikleri gibi çalışabiliyor, tonmaysterden teknik koçluk alarak kayıtlarını gerçekleştirebiliyor ve stüdyodan çıkarken bu kayıtları alabiliyor. Vodafone FreeZone Stüdyo'da 1 yılda 64 grup prova, 100'e yakın grup da kayıt yaptı. Stüdyoda bugüne kadar toplam 400 saatlik kayıt gerçekleştirildi.

Ünlü isimler konuk oldu

Gençleri dinlemek istedikleri ve takip ettikleri sanatçılarla buluşturmayı hedefleyen Vodafone FreeZone Stüdyo'ya bugüne kadar Edis, Fatma Turgut, Ozan Çolakoğlu, Son Feci Bisiklet, Manuş Baba, Yalın, Özgün Semerci, Lahza, Yakaza Ensemble, Kamufle, Buray, İlyas Yalçıntaş, Aleyna Tilki, Simge, Gökhan Türkmen, Akın Sevgör, Betül Demir, Mehmet İkiz, Cenk Erdoğan, Richard Laniepce, Çağıl Kaya, Önder Focan ve Sanat Deliorman gibi pek çok ünlü isim konuk oldu.

Özel akustik mimarisiyle göz dolduruyor

Toplam 110 metrekare alana kurulan Vodafone FreeZone Stüdyo, ses mühendislerinin çalışabileceği bir kontrol odasının yanı sıra özel etkinlikler için oturma düzenine de sahip bulunuyor. Özel akustik mimari tasarıma sahip kontrol odası, video kayıt, audio prodüksiyon, post prodüksiyon, mastering, online streaming, konser gibi fonksiyonlar düşünülerek tasarlandı. Diğer yandan, canlı performans ve video yayın platformu gibi ihtiyaçlara da yanıt verecek şekilde çok fonksiyonlu olarak tasarlanan kayıt odasında ise dünyadaki benzerlerinden farklı olarak bir sahne platformu yer alıyor. Normal kayıt formunda 16 müzisyenin aynı anda icrasına imkân tanıyan kayıt odası, oturarak 30, ayakta 50 kişilik seyirci kapasitesine sahip bulunuyor.