Volkan Gökçek, Ukraynalı Ruslan Belinski ile karşılaşacak

Türk boksunun gelecek vadeden isimlerinden olan Volkan Gökçek, 20 Eylül gecesi Ukrayna'da yapacağı karşılaşmada sekiz maçta hiç yenilgisi bulunmayan Ukraynalı Ruslan Belinski ile karşılaşacak. Aynı gece Avrupa şampiyonu boksör Ali Eren Demirezen de Polonyalı Kamil Sokolwski'ye karşı yumruk sallayacak.

Dünya devleri arasında yer alan Türk boks kulübü EC BOXİNG'in boksörleri dünya çapında tarih yazmaya devam ediyor. 20 Eylül gecesi Ukrayna'da ringe çıkacak olan Volkan Gökçek'in karşısına yenilgisiz rakip çıkaran başarılı promotörü Erol Ceylan, sporcusuna güvendiğini vurgulayarak, "Volkan çok iyi bir boksör bu yüzden ona güçlü rakipler alıyoruz ve böylece hızlı bir şekilde dünya şampiyonluğuna ulaşmayı planlıyoruz. Volkan mükemmel tekniği ve gücü ile yendiği rakipleri tarafından bile alkışlanan yetenekli bir boksördür. Sporcumun güçlü rakipleri rahatlıkla geçebilecek bir kapasiteye sahip olduğuna inanıyorum o yüzden fazla vakit kaybetmeye gerek yok. Devleri bir bir indirerek, zirveye çıkıp ülkemizi bir an önce özlemini çektiği dünya şampiyonluklarıyla buluşturarak, bayrağımızı dünyanın zirvesine dikmek istiyoruz" dedi.

Volkan Gökçek: "Karşıma kim çıkarsa çıksın"

Çalışmalarını Bursa'da bulunan Hangar Gym'de sürdüren ve geleceğin yıldızı olarak görülen 24 yaşındaki Volkan Gökçek, "Karşıma kim çıkarsa çıksın hiç fark etmez. Ben herkesle, her yerde ve her zaman dövüşmeye hazırım. Başantrenörümüz Bülent Başer ve Mutlu Akın öncülüğünde çalışmalarımız mükemmel gidiyor. Şu an için hiçbir sıkıntımız yok" diye konuştu.

Vedat Alyaz: "Volkan'a güveniyoruz"

EC BOXİNG Kulübü Basın Danışmanı Vedat Alyaz, her iki sporcunun da yenilgisiz olduğunu vurgulayarak, "Volkan amatör boks hayatında büyük başarılara imza attıktan sonra, profesyonel arenada çıktığı iki karşılaşmayı da nakavtla kazanarak daha şimdiden rakiplerinin gözünü korkutmayı başardı. Ukraynalı rakibimiz de yine önüne geleni ezmiş olan başarılı bir sporcu. Volkan bu karşılaşmayı kazanırsa dünya boks arenasında rüştünü ispatlayacak. Kim yenilirse karnesine bir kırık yazdırmış olacak. Bu karşılaşma için bizleri de şimdiden heyecan sardı" şeklinde konuştu.