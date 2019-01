Yazdığı romana beste yaptı, sesiyle tüm okurlarını şaşırttı

Yazar Banu Yüksel yazdığı ‘Derinden' adlı romanına beste yaparak sesiyle tüm okurlarını şaşırttı.

Türkiye'de ilk kez bir aşk romanının yazarı, kaleme aldığı kitabına beste yaparak büyük yankı uyandırdı. Cenova Yayınları etiketiyle bu hafta tüm seçkin kitabevlerinde yerini alan ‘Derinden' adlı aşk romanı, daha şimdiden merak konusu oldu.

Yazar Banu Yüksel imzalı Derinden adlı aşk romanının şarkısı Purpleandmore Production tarafından digital ortamda, kitabın çıkışı ile aynı anda yayınlandı. Kitap kapağının illüstrasyonu ise Efsane -Game of Thrones- Dizisinin illüstrasyon çalışmalarına imzasını atan Ertaç Altınöz tarafından özel olarak tasarlandı.

Kitabın, kısa süre içerisinde sıra dışı bir satış rekoruna imza atacağı tahmin ediliyor.

Derinden kitabının arka kapak yazısı:

"Eteğimde hem çakıl taşları hem de kumlar vardı. Hepsinden kurtulmam lazımdı nefes alabilmek için ve bu nedenle her seferinde bana çarşaf gibi görünen başka bir sakin denize dalıyordum sessizce. O deniz ki, beni gördüğünde hırçınlaşıp köpürüyor ve ben koşarak kıyıya çıkarken farkında olmadan yeni çakıl taşları ile yeni kumlar doluyordu her yerime. Her denizden farklı çakıl taşı ve her denizden farklı kum. Hangi yürek taşıyabilirdi ki bu yükü"