Yılda 900 tonun üzerinde çöp poşeti ihraç ediyor

İstanbul'da faaliyet gösteren Eagle Global Plastik, İngiltere başta olmak üzere Kırgızistan, Burkina Faso, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas'a endüstriyel çöp poşeti ihraç ediyor. Yılda 900 tonun üzerinde çöp poşeti ihraç eden firma, e-ihracat platformu ile ihracat yaptığı ülke sayısını yüzde 50 artırdı.

2018 yılında kurulan ve çok kısa sürede global alıcılara ulaşan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Kartal, e-ihracat çalışmalarının önemine dikkat çekti.

"Tüm dünyadaki alıcıları tek bir platform üzerinden görüyoruz"

E-ihracat çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Kartal, "B2B e-ihracat platformu TurkishExporter ile birçok global çapta şirket ile tanışma fırsatı yakaladık. Bu marka bilinirliğimize büyük katkı sağladı. TurkishExporter ile tanışmamızdan sonra ihracat yaptığımız ülke sayısı yüzde 50 arttı. Biz e-ihracat platformlarını dünyaya açılan penceremiz olarak görüyoruz. Tüm dünyadaki alıcıları ayağımıza getiriyor ve ne istediğini bilen ithalatçıları bulma fırsatı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Endüstriyel çöp poşeti üretim kapasitelerini 150 tondan 300 tona çıkardıklarını kaydeden firmanın Dış Ticaret Yetkilisi Cem Aslan da, "Çok fazla dijitalleşmemiş bir sektörün oyuncusu olarak yatırımlarımızı bu noktada yoğunlaştırdık. Üretimden dağıtıma ve hatta pazarlamaya kadar tüm süreçlerimizi globalleşen dünyaya göre yeniden senkronize ettik. Tüm bunların çıktısı olarak, sadece iç piyasaya ürün sağlayan yerel bir üretici olmak yerine birçok ülkeye ihracat yapan global bir sağlayıcı olduk. Halihazırda üretimimizin yüzde 75'ini ihraç ediyor, yalnızca yüzde 25'ini iç piyasaya sunuyoruz" dedi.

"Üretimimizi 1000 tona çıkarmak istiyoruz"

Endüstriyel çöp poşeti üretim kapasitelerini ayda 1000 tona çıkarmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Cem Aslan, "Üretimimizi e-ihracat çalışmalarımızdan aldığımız katkıya 1000 tona çıkararak hacmimizi artırmak istiyoruz. Dünyanın birçok noktasına ulaşarak ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmayı hedefliyoruz. Çevre dostu ürünler üreten, güvenilir, kaliteli ve hepsinin ötesinde insanı merkeze alan bir şirket olarak ülkemize katma değer oluşturmak istiyoruz. İstihdamdaki atılımımızla sektörde global çapta öne çıkmayı önemsiyoruz" şeklinde konuştu.