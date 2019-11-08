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2021 Avrupa Kadınlar Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Hollanda: 8

2021 Avrupa Kadınlar Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5.

maçında İzmir'de Hollanda'yı konuk eden A Milli Kadın Futbol Takımı, rakibine 8-0 mağlup oldu.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Jelena Cvetkovic, Danijela Stojanovic, Ivana Jovanovic


Türkiye: Fatma Şahin, Didem Karagenç (Dilan Ağgül dk. 72), Medine Erkan, İpek Kaya, Fatma Kara (Sevgi Çınar dk. 78), Arzu Karabulut, Kader Hançar, Selen Altunkulak, Ebru Topçu, Melike Pekel, Büşra Barut (Berna Yeniçeri dk. 55)


Yedekler: Selda Akgöz, Bedriye Cam, Ebru Uzungüney, Selin Dişli, Kezban Tağ, Başak Gündoğdu, Gizem Gönültaş, Birgül Sadıkoğlu, Aycan Yanaç


Teknik Direktör: Talat Tuncel


Hollanda: Sari van Veenendaal, Aniek Nouwen, Dominique Janssen, Desiree van Lunteren, Sherida Spitse, Danielle van de Donk (Renate Jansen dk. 79), Jill Jamie Roord, Merel van Dongen, Shanice van de Sanden, Vivianne Miedema (Katja Snoeijs dk. 72), Jackie Groenen (Victoria Pelova dk. 63)


Yedekler: Jennifer Vreugdenhil, Loes Geurts, Kika van Es, Inessa Kaagman, Danique Kerkdijk, Anouk Dekker, Ashleigh van Weerden, Joëlle Smits, Liza van der Most


Teknik Direktör: Sarina Wiegman


Goller: Shanice van de Sanden (dk. 26), Sherida Spitse (dk. 31 ve 90+1 pen.), Vivianne Miedema (dk. 45+1 ve 62), Danielle van de Donk (dk. 56, 68 ve 73) (Hollanda)


Sarı kart: Jackie Groenen (Hollanda)

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