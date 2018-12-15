38 öğretim elemanından Bakan Pakdemirli'ye "tarım politikaları" üzerine proje

Ege Üniversitesi (EÜ); İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye'nin tarım politikalarına önemli destek verecek büyük bir adım attı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde Egeli 38 öğretim elemanı, hazırladıkları tarım, hayvancılık ve su ürünlerine yönelik Türkiye tarımını ileriye taşıyacak 24 projeyi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve bakanlığın üst düzey bürokratlarına sundu.

İzmir'de geçtiğimiz temmuz ayında akademisyen ve sektör temsilcileriyle buluşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, "Ege Üniversitesi olarak eğitim ve araştırmada bakanlığın sağ kolu olmak istiyoruz" diyen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sözünü yerine getirmek üzere Egeli akademisyenlerle Ankara'ya çıkarma yaptı. Rektör Budak'ın öncülüğünde; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Genel Sekreter Hakan Yalçın, Ziraat ve Su Ürünleri fakültelerinin dekanlarıyla fakültelerin ve Gıda Mühendisliği Bölümünün öğretim elemanlarından oluşan 38 kişilik proje ekibi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuğu oldu.

TİGEM Başak Konferans Salonu'nda Bakan Pakdemirli ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, bakanlık üst düzey bürokratları da tam kadro hazır bulundu. Toplantıda, Rektör Budak ile Egeli akademisyenler; tarım, hayvancılık ve su ürünlerine yönelik bakanlığın öncelikli alanlarında; bilimsel, sosyal, yerli üretime destek veren ve İzmir, Ege Bölgesi ile Türkiye tarımını ileriye taşıyacak projelerini ayrıntılarıyla anlattı.

"Grubumuz, yaklaşık dört aylık süreçte geliştirdikleri projelerini tamamladı"

Ege Üniversitesindeki farklı birimlerden akademisyenlerin geliştirdikleri projelerin önemine vurgu yapan Rektör Budak, "İzmirli bakanımıza destek sağlamak diğer taraftan da Ege Üniversitesinin birçok alanda ülke politikalarına katkıda bulunması amacıyla bir çalışma grubu kurduk. Bu çalışma grubumuz yaklaşık dört aylık süreçte geliştirdikleri projelerini tamamladı. Projelerimizi hem bakanımıza hem de üst düzey bürokratlarımıza anlatma fırsatı bulduk. Biz bu iş birliğini geliştirmek istiyoruz; ayrıca bakanımızı üniversitemize davet ettik. Projelerimizi ilgiyle dinleyen ve bürokratlarıyla da istişare eden bakanımıza bize gösterdiği yakınlık için teşekkür ediyoruz. Bir üniversitenin Tarım ve Orman Bakanlığında ilk kez bu kadar geniş katılımlı toplantıda yer almasının mutluluğunu yaşadık. Projelerimizi bakanlığımızla en kısa sürede hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

"Bilgi ve birikime ihtiyacımız var"

İzmir'den Ankara'ya giden kalabalık proje grubunu karşısında görünce mutlu olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Bilgiyi önceleyen kurumlar ve firmalar önümüzdeki birkaç on yılda önemli mesafeler kat edecek. Türkiye olarak tarımda durumumuz iyi bir noktada, tarımsal üretimde Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 7'nci sıradayız; ancak biz bunu daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Bilgiye dayalı işler yapmak istiyoruz. Bakanlık olarak üniversitelerimizle bir araya gelmemiz gerekiyor. Bizde de bir çok enstitü var, enstitülerimizde ciddi pratik bilgi ve bunun yanında önemli ölçüde ekipman birikimi var. Tarım Bakanı olarak en önem verdiğim üniversitelerin başında Ege Üniversitesi geliyor. Burada babam merhum Ekrem Pakdemirli'yi anmadan geçemeyeceğim. Rahmetli babam da Ege Üniversitesinin hocalarından biriydi. Öte yandan, tarımın yapısal sorunlarını nasıl çözeceğimize yönelik çalışmalarımız var. Hocalarımızın projelerini heyecanla dinledim. Kısa sürede işbirliği anlamında önemli adımlar atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Toplantının ardından Bakan Pakdemirli, Rektör Budak ve Egeli akademisyenleri İzmir'e uğurladı.