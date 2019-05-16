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90 yaşındaki Hasan amcadan hala haber yok

İzmir’de, Germiyan Yalı Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan demans hastası 90 yaşındaki Hasan Basri Bubur, tüm aramalara karşın hala bulunamadı.

İzmir'de, Germiyan Yalı Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan demans hastası 90 yaşındaki Hasan Basri Bubur, tüm aramalara karşın hala bulunamadı.


90 yaşında olan Hasan Basri Bubur'un kızı Peyman Bubur, demans hastası babasının 11 Mayıs Cumartesi günü akşam saatlerinde evden çıktığını ve bir daha dönmediğini ifade ederek durumu jandarmaya bildirdi.


Çeşme Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra; İzmir AFAD Müdürlüğü ve Seferihisar AKUT gönüllü ekiplerinin de Germiyan Yalısı ve Ildır Mahallesi civarında jandarmaya ait iz sürme köpeklerinin de yardımıyla yaptıkları aramadan hala bir sonuç alınamadı. Drone yardımıyla bölge havadan da taranırken, arama çalışmaları sürdürülüyor.


Öte yandan, yaşlı adamın ailesi de bastırdıkları afişleri Çeşme'de duvarlara ve direklere asarak, görenlerin jandarmaya veya 0 506 665 78 35 numaralı telefona haber vermelerini istediler.

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