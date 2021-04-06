AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den Aslı Özkısırlar'ın ailesine taziye ziyareti

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, hastanede boş yatak olmadığı iddialarıyla gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren Aslı Özkısırlar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Özkısırlar'ın annesi Nebahat Özkısırlar ve ablası Melike Özkısırlar'a başsağlığı dileyen Başkan Sürekli, boş yatak olmadığı iddialarının kesinlikle doğru olmadığını, ailenin beyanı doğrultusunda sürecin nasıl işlediği ve varsa sorumlularının ortaya çıkması için gerekli araştırmaların yapıldığını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, hastanede boş yatak olmadığı iddialarıyla gündeme gelen ve daha sonrada rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Aslı Özkısırlar'ın ailesine bir ziyaret yaptı.

Sürekli, anne Nebahat Özkısırlar ve abla Melike Özkısırlar'a başsağlığı diledi. Kerem Ali Sürekli, boş yatak olmadığı iddialarının doğru olmadığını ifade ederek, böylesi acı bir kaybın siyaset malzemesi yapılmasını kınadıklarını ifade etti.

Sürekli, "Bir yılını dolduran salgınla mücadele süresince bu türlü bir iddia ve olay asla söz konusu olmamıştır. Meseleyi bu boyuta taşıyanlar art niyetli ve böyle bir acıdan medet umabilecek zihniyettedir" dedi.

"Bu iddialar külliyen yalandır, yatak sorunu söz konusu değildir"

Genç yaşta hayatını kaybeden Aslı Özkısırlar'ın sağlık durumu, tedavi süreci ve vefatının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hassasiyetle incelendiğine dikkat çeken Başkan Sürekli, "Aslı kardeşimiz çok erken yaşlardan itibaren akciğer rahatsızlığından kaynaklı kronik immün hastalıklar ile mücadele etmek zorunda kalmış. Kaybı gerçekten çok üzücü. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Ne var ki bu acı kaybın ardından hastanede boş yatak olmaması gibi asılsız gerekçelerin ortaya atılması da ayrıca üzücüdür çünkü, bu iddialar külliyen yalandır, yatak sorunu söz konusu değildir. İl Müdürlüğümüz; rahmetli aslı kardeşimizin, bağışıklık sistemi hastalıkları nedeniyle hastane ortamındaki yüksek Covid tehlikesi nedeniyle riske atılmak istenmediği bilgisini vermiştir; ancak, ailemizin beyanı doğrultusunda; herhangi bir ihmalin olup olmadığı da soruşturma kapsamında titizlikle araştırılacaktır" şeklinde konuştu.

"Asılsız bilgilerle gündem oluşturmanın kimseye bir faydası yoktur"

Türkiye'nin dört bir yanında ve İzmir'de korona virüsü ile mücadele süresince; ekipman, yatak, personel gibi sorunlar yaşanmadığını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Bu türlü yalan iddialarla prim yapmaya çalışmak, bir tür çaresizliktir. Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız canla başla çalışırken ve bir yıldır en küçük bir zafiyet gündeme gelmemişken; asılsız bilgilerle gündem oluşturmanın kimseye bir faydası yoktur. Kaldı ki İzmir, salgınla mücadelenin yüz akı illerimizin başında gelmektedir. Sağlam ve aksaksız bir işleyişle bugüne gelinmiş, en küçük bir boşluğa yer verilmemiştir. Siyaset yapmak uğruna, en hassas ve birlik beraberlik gerektiren sağlık, ölüm gibi konularda körükleyici olanların bu tutumlarını gözden geçirmeleri şarttır" şeklinde konuştu.

Binali Yıldırım'dan da taziye

Başkan Sürekli'nin ziyareti sırasında aileyle telefon görüşmesi yapan son Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da başsağlığı dileklerini iletti. Konunun takipçisi olduklarını belirten Yıldırım, acılı Özkısırlar ailesinin her şartta yanlarında olduklarını ifade etti.