Aliağa Belediyesinin sesli e-kitap projesi büyüyor

İzmir'de Aliağa Belediyesinin görme engelli vatandaşlar için başlattığı sesli e-kitap projesi her geçen gün büyüyor.

‘Aliağa Kent Kitaplığı' serisine ait tüm kitapların seslendirilmesi ve resmi internet sayfası üzerinden okuyucu ile paylaşılmasının amaçlandığı e-kitap projesinde bir eser daha kitapseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Görme engelli vatandaşlar için yaklaşık bir yıl önce başlatılan projede bugüne kadar çok sayıda eser seslendirildi. Aliağa Belediyesi resmi internet sayfasındaki e-belediye 'yayınlarımız' bölümden okuyucunun hizmetine sunulan eserler, yerel şair Yunus Yeşilöz tarafından seslendirildi.

Aliağa Belediyesi, bugüne kadar beş eserin seslendirildiği projeye yeni bir eser daha kattı. Aliağa Kent Kitaplığı serisinin 8'inci yayını 247 sayfalık "Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl" temmuz ayı içerisinde sesli e-kitap projesindeki yerini alacağı belirtildi.

Eser, seyyahlar, seyahatnameler, haritacılık gibi alanlarda Türkiye çapında uzmanlığı ile bilinen araştırmacı-yazar İlhan Pınar'ın 1 yıllık çabaları sonunda ortaya çıkmıştı. 17. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar Aliağa'yı ziyaret etmiş Türklerin ünlü seyyahı Evliya Çelebi'den; İngiliz, Rus, Fransız, İskoç, Avusturya ve Alman dünyaca ünlü birçok seyyahın Aliağa'ya dair seyahatnamelerini konu alan kitap, Aliağa ve çevresiyle ilgili birçok bilinmeyeni gün ışığına çıkarıyor.

Okurseverlerin eseri, bilgisayar ortamında olduğu gibi seyahat sırasında; tablet, cep telefonu vb. mobil cihazlardan da rahatlıkla dinleyebileceği kaydedildi.