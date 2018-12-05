İzmir'in Aliağa ilçesinde, dört aydır Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Zehra Tuba Kabakçıoğlu başka bir göreve atanırken, Kabakçıoğlu'nun yerine Konak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan Erdal Bayhan getirildi.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev değişikliği yapıldı. Dört aydır Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Zehra Tuba Kabakçıoğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atandı. Kabakçıoğlu'ndan boşalan koltuğa ise Konak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapan Erdal Bayhan görevlendirildi. İki isim arasında devir teslim töreni de gerçekleştirildi.

Kabakçıoğlu, görev yaptığı mesai arkadaşlarına teşekkür ederken, Erdal Bayhan ise şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün İzmir'in 30 ilçesi içerisindeki güzide bir ilçeye İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanmaktan dolayı gurur duyuyorum. Aliağa'yı daha önceki yıllarında biliyorum. Eğitim olarak iyi bir noktada. Okullarımız eğitim-öğretim konusunda üst düzeyde ve iyi bir kadrosu var. İlçemizi bu bayrak yarışında, mevcut durumdan en iyi noktalara taşıyacağız. Eğitim bir ekip işi. İlçe Milli Eğitim Müdürü orkestra şefidir. Devlet makamları bizden sonrada başkalarına tebliğ edilecek."