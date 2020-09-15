Altınordu, Hüseyin Altuğ Taş'ı renklerine bağladı

Altınordu, Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nden 24 yaşındaki futbolcu Hüseyin Altuğ Taş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Altınordu, Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nden 24 yaşındaki futbolcu Hüseyin Altuğ Taş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Altınordu Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon hazırlayıcı takımı olan Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nde forma giyen sağ kanat oyuncusu Hüseyin Altuğ Taş'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Taş, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Niğde Anadolu Futbol Kulübü'yle TFF 2. Lig'de 9 maçta forma giymişti.