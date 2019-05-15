Ateş savaşçıları İzmir'de orman yangınlarına hazır

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangın sezonu için hazırlıklarını devam ettiriyor. Ekipler; başta koruyucu giyim ve teçhizatları olmak üzere, kullandıkları arozözlerin, ilk müdahale araçların tüm ekipmanları tek tek gözden geçiriyor, varsa eksiklikleri tamamlanıyor.

Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; Akhisar, Bergama, Bayındır, Demirci, Gördes, Manisa, İzmir ve Menderes Orman İşletme Müdürlüklerinde görevli orman yangınları ile mücadele kuvvetlerini kapsayan denetlemeler, İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar başkanlığında Orman Yangınları Mücadele Şube Müdürü Fikret Hüryaşar ve şube mühendisleri tarafından yapılıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar, orman yangınlarıyla mücadelenin dünyadaki en tehlikeli işler listesinin en üst sıralarında yer aldığını en ufak bir hatanın telafisi mümkün olmayan acı sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Yonar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü görev alanı olarak orman yangınları açısından 1. derece hassas bir bölge olduklarını, yangınlarla mücadele anlamında tecrübeli bir bölge müdürlük olduklarını belirtti. Nurkan Yonar, "Orman yangınlarıyla mücadele bir ekip işidir. Yangın mahallinde bir kişinin yapacağı hatanın diğer ekip arkadaşlarının da canını yakabilir, iş güvenliği ve sağlığı kapsamında ekipman ve teçhizata ait tüm donanımın eksiksiz olması ve kullanılması gerekir" dedi.