Başkan Kayalar, öğrencilerle bisiklet sürdü

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen bisiklet turuna katıldı, öğrencilerle bisiklet sürdü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı kapsamında, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Bisiklet Turu'na katılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, öğrencilerle birlikte bisiklette pedal bastı.

Okul bahçesinde başlayan bisiklet turuna Kayalar'ın yanı sıra; Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu ve İlçe Jandarma Komutan Serkan Saydam da katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe onlarca öğrenci katılım sağlarken, 10 kilometrelik parkur 19 Mayıs Stadı'nda son buldu.

Etkinlikle ilgili konuşan Başkan Kayalar, “Ata'mızın bizlere emaneti olan özgürlüğümüzün 100. yılını Menderes'imizde coşkuyla kutluyoruz. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz tarafından Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen bisiklet turu etkinliğine katıldık. Öğrenci kardeşlerimizle birlikte bisiklet sürdük, pedallarımızı geleceğe bastık. Geleceğimizin teminatı gençlerimizle birlikte Menderes'imizin sokaklarında gerçekleştirdiğimiz keyifli etkinlik için öğrenci kardeşlerimize teşekkür ederim" dedi.

19 Mayıs'ın 100'üncü yılını Menderes'te coşkuyla kutlayacaklarını kaydeden Başkan Kayalar, "Pazar günü vatandaşlarımızı 100 yıllık coşkuda bir ve beraber olmaya davet ediyorum. 19 Mayıs Stadı'mızda, öğrenci kardeşlerimizin büyük bir özen ve titizlikle hazırladığı gösterilerle 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.