Başkan Kayalar Ordu'da bayramlaştı

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Ordu'da vatandaşlarla bir araya geldi, bayramlaşma törenine katıldı.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Ordu'ya giderek Menderes'te yaşayan Orduluların yoğunlukla göç ettikleri Ordu'nun Kumru ve Korgan ilçelerini ziyaret etti. Vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Kayalar, ardından partisinin il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte katıldı.

Ordu'ya gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Menderesimizde önemli bir nüfus Ordu'dan göç ederek ilçemize yerleşen hemşerilerimizden oluşmakta. Özellikle Altıntepe Mahallemizin büyük kısmında Ordulu hemşerilerimiz yaşıyor. Kurban Bayramında da hemşerilerimiz memleketlerinde aileleriyle bir araya geliyor. Biz de bu bayram onlarla beraber olmak için Ordu'ya gittik. İlk durağımızda Kumru ve Korgan ilçeleri oldu. Menderes'te ikamet eden hemşerilerimizin doğup, büyüdüğü topraklarda onlarla bir araya geldik, bayramlarını kutladık. Ardından partimizin il başkanlığında Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun ile birlikte bayramlaşma törenine katıldık, Ordulu hemşerilerimizle bayramlaştık. Misafirperverlikleri için tüm Ordulu hemşerilerimize teşekkür ederim. Ordu Menderes'tir, Menderes Ordu'dur. Allah kardeşliğimizi daim etsin” dedi.