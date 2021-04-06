Başkan Sengel, pandemi nedeniyle zor durumda olan esnafa dikkat çekti

Selçuk Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısında konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, pandemi ile başlayan süreçte esnafın ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, "Esnafımız için gerekirse tekrar elimizi taşın altına koyarız" dedi.

Selçuk Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı. Gündemde yer alan ve önerge ile oluşan maddelerin görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildiği toplantıda Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, pandemi ile başlayan süreçte esnafın ve vatandaşların ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Toplantıda konuşan Sengel, "Halkın tenceresi tıkırdıyor, esnafımız kan ağlıyor, belediyeler ciddi zorluk çekiyor. Biz bu durum içerisinde belediye kiracılarının iki kez 3'er aylık olmak üzere toplam 6 aylık kiralarını belediye meclis kararları ile erteledik, erteleme süresince kira sözleşme sürelerini de uzattık. Katı atık bedelinden belediye meclis kararı ile 3 ay süre ile vazgeçti ki bu konuda destek sağlayan tek belediyeyiz. Ecrimisilleri bir yılı aşkın süredir tahakkuk ettirmedik" dedi.

Selçuk Belediyesinin de pandemi sebebiyle ciddi bir gelir kaybına uğradığının altını çizen Başkan Ceritoğlu Sengel, “Biz bu süreçte devlete olan tüm kira borçlarımızı eksiksiz ödedik. İlgili bakanlıklardan kira sözleşmesine dayanarak gelirimiz olmaması sebebiyle yükümlü olduğumuz kira bedellerinin ötelenmesini talep ettik. Bu talep karşısında olumsuz yanıt aldık. Sonuç olarak devlete ödemekle yükümlü olduğumuz tüm borçları ödedik” dedi.

"Ekonomik döngüye katkı sağladık"

Efeslim Kart Projesi ve belediye personel maaşlarının yatırılmasıyla da esnafa destek olunduğunun altını çizen Başkan Ceritoğlu Sengel, “Kent içerisinde bir para döngüsünün sağlanması için belediye personelinin maaşlarının yatırılması konusunda çok hassas davrandık. Pandemi döneminde kısmi çalışma ödeneğinden yararlanmadık; çünkü belediye personeli maaş aldığı sürece kentteki ekonomik döngü devam edebilir. Yine Efeslim Kart ile kartlarına para yatırılan vatandaşlarımız da bu kentin esnafından harcama yaparak ekonomik döngüye katkı sundu" diye konuştu.

Başkan Ceritoğlu Sengel, şöyle devam etti:

"Tüm bu şartlarda esnafımız için gerekirse tekrar elimizi taşın altına koyarız; ama en büyük görev hükümette. Esnafın kısa vadeli değil, geçici veya cüzi değil, topyekûn büyük yardımlara ihtiyacı var. Esnafların, elektrik, doğal gaz, sigorta borçlarını sıfırlanmalıdır. Her esnafın kira giderleri, pandemi tamamen bitene kadar gerçek bedelleriyle ödenmelidir. Esnafımızın kullandığı krediler, faizsiz ve ödeme gücüne göre taksitlendirilmelidir. Kiralarda stopaj kaldırılmalıdır. Esnafın sosyal güvenlik primleri, iş yerlerinin kapalı olduğu dönemde hazine tarafından karşılanmalıdır. Pandemi boyunca zarara uğrayan esnafa kira desteği sağlanmalıdır."