Başkan Uğurlu, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Uğurlu, 4,5 yılda ilçede yaşanan değişim ve dönüşümü anlatarak, bu başarının sadece kendisinin değil tüm teşkilata ait olduğunu vurguladı. Başkan Uğurlu, “AK Parti'nin yerel yönetimlere bakışı hizmet yarışıdır, gönüllere girmektir, şehrin emini olmaktır. Bu vizyonun temeli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına dayanır. AK Parti belediyeciliği sadece günü kurtarmak değil, şehirlerin ve insanların geleceğine yatırım yapmaktır. AK Parti belediyeciliği sadece fiziki yatırım değil, gönüllere girebilmektir. Laf üretmek değil, ortaya vizyon koyabilmektir. Halka hizmetkar olmak ve Hakk'ın rızasını alabilmektir. Kemalpaşa'da yaşamak ile Kemalpaşa'yı yaşamak arasındaki farkı hisseden hemşehrilerimizin duaları bizim en büyük desteğimizdir” dedi.

Her zaman teşkilat ile iç içe olduklarını hatırlatan Uğurlu, şöyle devam etti: “Gayesi hizmet olanın yardımcısı Allah'tır. Kemalpaşa merkez başta olmak üzere bütün mahallelerimizi sizlerle birlikte gezdik. Kimsesizin kimsesi olduk, çaresizin çaresi olduk. Doğru bildiğimiz yoldan hiç ayrılmadık. Yetimin hakkını koruduk, güçsüze umut olduk. Aynı duaya amin dedik, aynı duyguları paylaştık. Tüm bunları imar ederken odak noktamız her zaman hemşehrilerimiz oldu. Allah'ın izniyle yine el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz ve Kemalpaşa'mız için gecemizi gündüzümüze katıp hizmet edeceğiz. Biz hizmeti ibadet kabul eden bir ecdadın torunlarıyız, Allah bizİ millete hizmet yolundan ayırmasın.”

Kendisi için bulunduğu konumun hiçbir öneminin olmadığını belirten Uğurlu, “Çok önemli bir süreçten geçen ülkemizde bize ve parti teşkilatımıza düşen Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gece gündüz çalışmaktır. Bu sadece bir görev değil, aynı zamanda bir vebaldir, bir sorumluluktur. Teşkilatımızda partimizin hedefleri doğrultusunda çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bir ve beraber olarak hizmet kervanını devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Uğurlu yaptığı konuşmanın ardından ilçede 4,5 yılda yapılan çalışmaları sunum şeklinde teşkilat mensuplarına anlattı.