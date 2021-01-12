Bayraklı Belediyesinden 41 bin aileye sosyal destek

Belediye; 11 bin 151 aileye erzak desteği yaparken, 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan bin 680 kişinin alışveriş ihtiyaçlarını karşıladı. Ekipler, binlerce kişiye de hijyen malzemesi dağıttı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Acılarımız da sevinçlerimiz de bir. Biz bir aileyiz ve yaralarımızı birlikte sararken, hiçbir vatandaşımızı ihtiyaçları karşısında yalnız bırakmayacağız. Her zaman elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Salgınla mücadele dolayısıyla aldığı önlemleri ilk günden itibaren hızla uygulamaya koyan Bayraklı Belediyesi, zor günlerde de vatandaşı yalnız bırakmıyor. İlçe sakinlerinin her türlü ihtiyaçlarına imkanlar dahilinde yanıt veren Bayraklı Belediyesi ekipleri, son 10 ayda 11 bin 237 aileye erzak, 9 bin 361 aileye hijyen malzemesi, bin 677 aileye süt ve mama, 144 aileye eşya, 16 bin 480 kişiye de öğün yiyecek desteğinde bulundu. Ekipler ayrıca, kronik hastalar ve sokağa çıkmaları kısıtlı olan 65 yaş üstü bin 680 vatandaşın ise market ve pazar alışverişlerini yaparak ev ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca maddi sıkıntılar nedeniyle eğitimlerine devam etmekte zorlanan 391 öğrenciye tablet, 392 öğrenciye kırtasiye seti dağıtıldı. 100 aileye de ücretsiz internet hizmeti sunuldu. Öte yandan pandemi boyunca Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı doktorlar, bin 522 hastaya evde bakım hizmeti verdi. Bu süreçte 3 bin 242 sahipsiz can dostun tedavisini gerçekleştiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarına da 5 bin 600 kg mama dağıttı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise fahiş fiyat ve stokçuluk konularında bin 648 işletmeye denetim yaptı.

"Her zaman yanınızda olacağız"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'da yatağa aç giren tek bir vatandaşımız kalmayana kadar var gücümüzle çalışacağız. Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda Anonim Şirketi ile iş birliğimiz sayesinde de binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşıyoruz. İsrafı önleyip ilçemizde iyiliği büyütmek ve tüm ihtiyaç sahiplerine destek olmak istiyoruz. Bu amaçla elimizden gelenin fazlasını yapacağız ve her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız" diye konuştu.