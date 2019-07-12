Belediyeden 'kısa mesajla para' isteği pazarcı esnafını kızdırdı

İzmir'in Menemen ilçesinde, yeni pazar yeri için belediye tarafından esnaf gönderilen kısa mesaj, pazarcı esnafını kızdırdı. Duruma kızan pazarcı esnafı, seçim öncesi yeni pazar yeri için kendilerinden para alınmayacağının sözünün verildiğini öne sürerek belediyeye yürüdü, kısa süreli gerginlik çıktı. Ardından pazarcı esnafı ile toplantı yapan Belediye Başkanı Serdar Aksoy, talebinin kabul edilmemesi üzerine de "Menemenli'nin malının peşkeş çektirmem. İhaleyi iptal ettim" diyerek toplantıyı terk etti.

Menemen ilçesinde, yeni pazar yeri için belediyeden pazarcı esnafının cep telefonlarına bir mesaj gönderildi. Belediye, esnaftan yer tahsisleri için mesajla para isterken mesajı görenler şok oldu. Onlarca esnaf ise kısa süre içerisinde bir araya geldi. Duruma tepki gösteren esnaflar, bir söz aldıklarını öne sürerek belediyeye doğru yürüdü. Belediye önüne gelen esnaf, başkanla görüşmek istedi; ancak Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un belediyede olmaması esnafın sinirlerini gerdi.

Kısa süreli gerginlik

Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un seçim öncesi başkan olması durumunda kimseden tezgah parası alınmayacağını söylediğini, şimdi ise bu sözlerini tutulmadığını iddia eden esnaf, "Verilmiş sözler var, gerekirse Tunç Soyer'e gideceğiz" dedi.

Menemen Belediyesi önündeki kısa süreli tartışmaların ardından esnaf arasındaki Menemenli Pazarcılar Derneği Başkanı Mahir Kodaş, Başkanı Serdar Aksoy ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Aksoy, esnafa iki seçenek sundu

Aksoy ve pazarcı esnafı daha sonrada Menemen Belediyesi Nikah Salonu'nda bir araya geldi. Esnaf, seçim öncesi para istenmeyeceğinin Aksoy'a hatırlatılması üzerine Aksoy, "Yeni pazar yerinin yapımında 17 Milyon TL ihale bedeli var. Bunun karşılığı sadece ve sadece kaba inşaat. 31 Mart'tan önce de 5 milyon lira civarı büyükşehirden sırf pazar yeri için müteahhitte verilmesi için ödenek alınmış. Bunun yarısı müteahhitte verilmiş. Geri kalan kısmı da ortada yok. İki tane seçenek var önümüzde; birincisi ihaleyi iptal etmek; ama bunun sıkıntısı en az bir buçuk yıl daha dışarıda kalacaksınız. İkinci alternatif ise; sizden gelecek paralarla tamamlayacağımız inşaat sonrası 10 yıl işgaliye parası alınmayacak. Bunu sözleşmeye yazacağız; ama bunun için de pazarcılardan destek bekliyoruz" dedi.

"İhaleyi iptal ediyorum" dedi, salonu terk etti

Öte yandan, Aksoy'un teklifini pazarcı esnafı kabul etmedi. Bunun üzerine Aksoy, "Menemenli'nin malının peşkeş çektirmem. İhaleyi iptal ettim" diyerek salonu terk etti. Aksoy'un salondan çıkışı sırasında ise esnaf tepki gösterdi.