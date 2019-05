Bergama'da et ve et ürünü satan iş yerlerine denetim

İzmir'in Bergama ilçesinde, zabıta ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri, kent genelinde et ve et ürünleri satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Bergama ilçesinde, zabıta ekipleri ve ilçe tarım müdürlüğünden ekipler, et ve et ürünleri satışı yapan noktalarda denetime çıktı. Mezbahaneden başlayan ekipler, kasaplara da denetim yaptı. Denetimlerde, iş yerlerinin ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra, satışa sunulan et ve et ürünlerinin uygunluğu ve çalışma ortamındaki hijyen koşulları kontrol edildi.

Gıda sağlığı ve hijyeni konusunun önemine dikkat çeken yetkililer; eldiven, bone kullanmayan esnafları kullanmaları ve et sevkiyatından tüketiciye sunulmasına kadar olan süreçlerde daha dikkatli olmaları için uyardı.

Bergama İlçe Tarım Müdürü Adem Kaçar, tüketicilerin ihbarlarını değerlendirdiklerini ifade ederek, "Tüketicinin ihbarlarını önemsiyoruz. Uygunsuz koşul tespit ettikleri doğrultusunda ilçe tarım müdürlüğüne ve zabıta müdürlüğüne bildirebilirler. Şikayetler doğrultusunda ivedilikle müdahale edip çözüm sağlarız. Ramazan dolayısıyla rutin denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.